Statele Unite au anunțat că vând trei avioane militare speciale Danemarcei, în ciuda tensiunilor cu privire la Groenlanda

Statele Unite au anunțat luni că au aprobat vânzarea către Danemarca a unor avioane de patrulare în valoare de 1,8 miliarde de dolari, în ciuda tensiunilor crescânde dintre cele două țări cu privire la Groenlanda, pe care Donald Trump amenință să o anexeze de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie anul trecut, transmite AFP.

Vânzarea de către Boeing a trei avioane P-8A Poseidon „va sprijini obiectivele de politică externă și de securitate națională ale Statelor Unite, îmbunătățind securitatea unui aliat NATO care este o forță pentru stabilitatea politică și progresul economic în Europa”, a spus Departamentul de Stat într-o notificare adresată Congresului, conform prevederilor legislației americane.

Departamentul de Stat american a aprobat, de asemenea, în urmă cu o săptămână, vânzarea de rachete către Danemarca în valoare de 1 miliard de dolari.

Și asta în ciuda recentei numiri de către președintele american a unui emisar special al Statelor Unite în Groenlanda, Jeff Landry, fost guvernator republican al statului Louisiana.

După ce a fost reales, Donald Trump a explicat că are „nevoie” de Groenlanda, în special pentru securitatea Statelor Unite, repetând în mai multe rânduri dorința sa de a o anexa.

Groenlanda, teritoriu autonom susținut de puterea sa tutelară Danemarca, a răspuns că nu este de vânzare și că va decide singură asupra viitorului său.