Statele Unite au dat înapoi în „războiul spaghetelor”, anunță Italia

Statele Unite au redus drastic noile taxe propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, în urma unei analize preliminare a presupuselor lor activități antidumping, a anunțat Ministerul de Externe al Italiei, potrivit Reuters.

Un oficial al Departamentului Comerțului al SUA a declarat că o analiză actualizată a arătat că exportatorii italieni au răspuns la multe dintre sesizările din evaluarea inițială.

Producătorii italieni de paste erau amenințați cu o suprataxă de 92%

În octombrie, Statele Unite anunțase că 13 companii italiene producătoare de paste alimentare vor fi supuse unei taxe suplimentare de 92%, pe lângă tariful de 15% aplicat majorității importurilor din UE, acuzând în special doi producători, La Molisana și Garofalo, că vând paste alimentare la prețuri nejustificat de mici.

În urma evaluării actualizate, SUA au decis să reducă tariful pentru La Molisana la 2,26%, în timp ce tariful pentru Garofalo a fost stabilit la 13,98%, a spus Ministerul Afacerilor Externe italian într-un comunicat. Ceilalți 11 producători, care nu au fost examinați individual în cadrul revizuirii, se confruntă cu un tarif de 9,09%.

„Recalcularea taxelor este un semn că autoritățile americane recunosc disponibilitatea constructivă a companiilor noastre de a coopera”, a declarat ministerul de externe.

Un oficial al Departamentului Comerțului al SUA a precizat că Washingtonul s-a angajat să urmeze un „proces echitabil și transparent”.

„Analiza noastră post-preliminară indică faptul că producătorii italieni de paste au răspuns la multe dintre preocupările Departamentului Comerțului ridicate în decizia preliminară”, a declarat oficialul. „Departamentul de Comerț va continua să colaboreze cu părțile interesate pentru a lua în considerare toate informațiile înainte de a emite decizia finală”, a adăugat el

Aceasta este programată pentru 12 martie, deși termenul limită ar putea fi prelungit cu până la 60 de zile. Noile taxe la import se vor modifica numai după analizarea rezultatelor complete, ceea ce înseamnă că până în prezent nu a avut loc nicio majorare a taxelor.

„Războiul spaghetelor” era o problemă pentru Meloni

Cele 13 companii supuse examinării reprezintă aproximativ 16% din importurile de paste din Italia în SUA.

Tarifele pentru paste cu care a amenințat Administrația Trump au fost o sursă de jenă pentru prim-ministrul Giorgia Meloni, care sperase că relațiile sale strânse cu președintele american Donald Trump vor proteja companiile italiene de orice tarife suplimentare.

Exporturile totale de paste ale Italiei au avut o valoare de peste 4 miliarde de euro (4,7 miliarde de dolari) în 2024, potrivit datelor agenției naționale de statistică ISTAT. Piața americană a avut o valoare de aproape 800 de milioane de dolari pentru firmele italiene.