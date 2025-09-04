Statele Unite au decis să taie din fondurile de securitate destinate țărilor est-europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere

Statele Unite vor elimina treptat programele de asistență în materie de securitate pentru armatele din țările europene situate de-a lungul frontierei cu Rusia, o măsură ce vine în contextul în care Washingtonul presează aliații NATO din Europa să contribuie mai mult la propria apărare, relatează joi cotidianul britanic Financial Times.

Oficiali ai Pentagonului i-au informat săptămâna trecută pe diplomații europeni că SUA nu vor mai finanța programele de instruire și echipare a armatelor din țările est-europene care s-ar afla practic în prima linie a oricărui conflict cu Rusia, au informat pentru Financial Times persoane familiarizate cu acest subiect.

Aceste cheltuieli din programele Pentagonului sunt aprobate direct de Congresul SUA, iar fondurile deja aprobate vor fi disponibile până la sfârșitul lunii septembrie 2026. Financial Times notează că Administrația Trump nu a cerut suplimentarea fondurilor.

Țările baltice, cele mai afectate

Un oficial al Casei Albe a declarat că această măsură este în concordanță cu eforturile președintelui Trump de a „reevalua și reorienta” ajutorul extern al Statelor Unite și, totodată, corespunde unui decret prezidențial emis încă în prima zi a mandatului său.

„Această măsură a fost coordonată cu țările europene, în conformitate cu decretul prezidențial și cu accentul pus de multă vreme de președinte ca Europa să-și asume o mai mare responsabilitate pentru propria apărare”, a declarat oficialul american, potrivit FT.

Sub presiunea lui Trump, aliații SUA din NATO au convenit în iunie să își mărească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB.

Reducerile prevăzute de Pentagon ar afecta un program cu un buget global de peste 1 miliard de dolari, potrivit estimărilor unor reprezentanți ai Senatului SUA, ceea ce ar putea duce la suprimarea a sute de milioane de dolari din fondurile trimise de SUA țărilor învecinate cu Rusia. Pentagonul nu a informat însă congresmenii americani cu privire la suma exactă care va fi eliminată treptat.

Între 2018 și 2022, de exemplu, prin acest program au fost alocați 1,6 miliarde de dolari în Europa, iar printre principalii beneficiari se numără cele trei țări baltice – Estonia, Letonia și Lituania.

Aliații europeni, surprinși de decizie

Oficiali din zeci de ambasade europene la Washington, inclusiv din țări care nu beneficiază de această asistență, au participat la reuniunea de săptămâna trecută în cadrul căreia oficialii Pentagonului le-au comunicat reducerile bugetare.

Un oficial european le-a declarat jurnaliștilor de la FT că măsura pare să aibă scopul de a încuraja țările europene mai bogate, care sunt și membre NATO, să contribuie mai mult la asistența pentru securitate acordată țărilor din prima linie a unui potențial conflict armat cu Rusia.

Dar, potrivit a doi diplomați informați cu privire la discuții, guvernele europene au fost surprinse de această comunicare a Pentagonului și încearcă să obțină mai multe detalii de la Washington.

Europenii încearcă, de asemenea, să stabilească dacă finanțările interne poate acoperi deficitul sau dacă reducerile vor avea un impact asupra elementelor critice ale securității europene.

„Dacă vor fi brutali, atunci vor exista implicații majore”, a declarat unul dintre diplomați, adăugând că NATO va fi cu siguranță afectată, deoarece o parte din finanțare era direcționată prin intermediul alianței.

„Această veste provoacă multă îngrijorare și incertitudine”, a spus un al doilea diplomat citat de FT, comparând-o cu decizia anterioară a lui Trump de a reduce ajutorul extern al SUA.