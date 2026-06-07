Statele Unite pregătesc o măsură dureroasă pentru Iran. Deja calculează ce pagube au suferit statele din Golf

Fum gros deasupra Aeroportului Internațional din Kuweit după ce a fost lovit de o dronă iraniană. Credit line: AP / AP / Profimedia

Guvernul american va încerca să redirecționeze activele iraniene către statele din Golf pentru reconstrucția și repararea pagubelor cauzate de Iran, a dezvăluit pentru Reuters o sursă care cunoaște situația, în contextul în care Teheranul a continuat valul de atacuri împotriva Kuweitului și Bahrainului cu noi lansări de drone.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a însărcinat o echipă să evalueze costurile daunelor deja provocate aliaților din Golf de către Iran, a spus sursa, adăugând că Statele Unite vor lua în considerare utilizarea activelor iraniene și pentru repararea oricăror distrugeri viitoare.

Dezvăluirea a venit la o zi după ce Mohsen Rezaei, consilier al liderului suprem al Iranului, a declarat pentru CNN că un acord de pace pentru a pune capăt războiului de trei luni depinde de eliberarea a 24 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate de Statele Unite.

Sursa Reuters nu a specificat ce fel de active analizează Trezoreria americană. Limbajul folosit pentru a descrie noile măsuri nu pare limitat la activele sechestrate.

Amenințarea redirecționării activelor iraniene ar putea crea un nou factor de tensiune pentru fragilul armistițiu dintre Statele Unite și Iran, care a fost pus din nou la încercare în acest weekend de atacurile lansate de SUA și Iran.

Negocierile nu duc nicăieri, deocamdată

Negocierile de pace par să fi intrat în impas, deși un ministru din Pakistan, țara mediatoare, s-a deplasat sâmbătă la Teheran cu o scrisoare pentru liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, potrivit agenției de știri iraniane ISNA.

Statele Unite și Iranul au purtat negocieri în mare parte indirecte pentru un acord provizoriu menit să pună capăt războiului care durează de trei luni, acord care ar lăsa chestiuni precum programul nuclear al Iranului pentru negocieri ulterioare.

Însă un acord a rămas un obiectiv greu de atins, în timp ce cele două părți au schimbat lovituri din când în când..

Teheranul dorește acces la venituri de miliarde de dolari din petrol, derogări de la sancțiunile privind exporturile de țiței, ridicarea blocadei americane asupra porturilor sale și control asupra Strâmtorii Ormuz.

Ministru pakistanez, la Teheran cu o „scrisoare specială”

Presa de stat iraniană a relatat că ministrul pakistanez de interne, Mohsin Naqvi, a sosit sâmbătă la Teheran pentru discuții cu oficiali iranieni, inclusiv cu ministrul de externe Abbas Araqchi.

Naqvi a declarat că aduce o „scrisoare specială” din partea șefului armatei și a prim-ministrului țării sale către Khamenei, a raportat ISNA.

Trump se confruntă cu o presiune politică internă tot mai mare din cauza creșterii prețurilor la benzină din cauza acestui război nepopular.

El a declarat pentru NBC că, deși majoritatea facilităților de producție de drone și rachete ale Iranului au fost distruse, iranienii încă mai au aproximativ o cincime din rachetele lor.

„Au câteva rachete, au câteva drone. Aș spune că, procentual, poate 21% până la 22% din rachetele lor. Sunt multe rachete, dar nu este ceea ce era când am atacat prima dată”, a spus