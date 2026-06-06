Consilierul militar al lui Khamenei, condiție pentru SUA: „Dacă Trump vrea un acord, acesta este testul”

Mohsen Rezaei, consilierul militar al Liderului Suprem al Iranului, a declarat într-un interviu că negocierile dintre Washington și Teheran se împotmolesc în special din cauza problemei activelor iraniene înghețate în străinătate, transmite AFP.

De zeci de ani, Iranul face obiectul unor sancțiuni americane care afectează economia și sistemul său financiar. În plus, țara a văzut cum activele sale din străinătate au fost înghețate în urma Revoluției Islamice din 1979.

„Dacă (Donald Trump) dorește să ajungă la un acord cu Iranul, aceste 24 de miliarde de dolari constituie un test” de încredere, a afirmat Rezaei, consilier al ayatollahului suprem Ali Khamenei, potrivit unor declarații dintr-un interviu acordat postului american CNN.

„Este vorba de banii noștri”

Nu există cifre oficiale privind activele iraniene înghețate, dar mass-media Teheranului a estimat recent că această sumă se situează între 100 și 123 de miliarde de dolari.

Iranul condiționează orice acord cu Statele Unite de deblocarea unei părți din aceste active pentru a pune capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu.

„Este un test pe care Statele Unite trebuie să îl treacă pentru a deschide calea” către un acord, a adăugat fostul șef al Gardienilor Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice.

„Este vorba de banii noștri, nu de cei ai Statelor Unite”, a subliniat Mohsen Rezaei.

„Vom da o altă dimensiune războiului”, amenință Razaei

Statele Unite și Israelul au lansat, pe 28 februarie, atacuri împotriva Iranului, care au marcat începutul unui conflict ce zguduie economia mondială din cauza extinderii sale în restul Orientului Mijlociu, odată cu represaliile iraniene.

Teheranul și Washingtonul au convenit asupra unui armistițiu pe 8 aprilie, grație medierii pakistaneze.

Însă ostilitățile au reizbucnit în ultimele zile, chiar și în noaptea de vineri spre sâmbătă, în special în jurul strâmtorii Ormuz, o rută maritimă strategică pentru hidrocarburi, blocată de Iran.

Mohsen Rezaei a avertizat că Iranul „va extinde conflictul” dincolo de Golful Persic dacă Statele Unite vor relua ostilitățile.

„Vom da o altă dimensiune războiului atacând alte baze americane decât cele lovind până acum”, a insistat consilierul, adăugând totuși că „probabilitatea unui război este scăzută”.