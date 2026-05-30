Statele Unite vor să grăbească retragerea trupelor din Europa. Planurile nu au fost încă prezentate aliaților NATO

Statele Unite intenționează să accelereze retragerea trupelor din bazele militare din Europa și își vor prezenta propunerile aliaților NATO luna viitoare, relatează sâmbătă publicația germană Welt am Sonntag, care citează o sursă anonimă din cadrul Pentagonului, potrivit Reuters.

Washingtonul a anunțat în mai planuri de retragere a 5.000 de militari din Germania, măsură considerată pe scară largă drept o consecință a divergențelor dintre președintele Donald Trump și puterile europene în privința războiului cu Iranul.

Germania găzduiește aproximativ 35.000 de militari americani activi, mai mult decât orice alt stat european. La acel moment, Pentagonul a precizat că retragerea urma să fie finalizată în termen de șase până la 12 luni.

Welt am Sonntag nu oferă detalii despre cât de mult va fi accelerat procesul și nici despre bazele care ar putea fi afectate.

Potrivit publicației, Statele Unite urmează să prezinte planurile aliaților în cadrul Conferinței NATO privind generarea forțelor, programată luna viitoare.

Pentagonul nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.