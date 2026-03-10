Statele Unite vor să trimită în România avioane de luptă și soldați. Nicușor Dan convoacă CSAT miercuri dimineață pentru o decizie

Una dintre temele principale ale ședinței de miercuri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării , convocată de președintele Nicușor Dan, este „analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”. Potrivit unor surse Digi24, România a primit o solicitare din partea SUA pentru dislocarea în țara noastră de trupe și avioane de luptă.

Pe ordinea de zi a ședinței CSAT de miercuri, de la ora 9.30, se află, conform unui comunicat oficial al Administrației Prezidențiale:

„Situația din Orientul Mijlociu. Implicații pentru România;

Evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România;

Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”.

Conform informațiilor Digi24, SUA vor să trimită avioane de luptă și militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, în contextul războiului cu Iranul, iar solicitarea va fi discutată în ședința de miercuri a CSAT.

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu a mai fost folosită și în 2025 de către forțele aeriane, în contextul conflictului dintre Israel și Iran.

Cea mai recentă ședință CSAT a avut loc în 24 noiembrie 2025. Din CSAT fac parte președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Apărării, Radu Miruță, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, Ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Economiei, Irineu Darău, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, șeful SRI – post vacant în prezent, șeful SIE, Alexandru Vlase, șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca și secretarul CSAT, Sorin Cîrstea.

Câți militari americani sunt acum la baza Mihail Kogălniceanu

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, este una din principalele baze militare ale Armatei Române, dar și locul unde există și cea mai mare prezență militară americană pe teritoriul României.

Baza de la Kogălniceanu este împărțită în două, una este baza aeriană ce conține pista aeroportului, căile de rulare, zonele de staționare, hangare și clădiri anexe, iar cealaltă componentă este reprezentată de baza militară unde sunt staționate trupele americane, în principal trupe terestre cu tehnica militară aferentă.

Baza ar urma să fie modernizată într-un program amplu de aproape 2,5 miliarde de lei până în 2030. Potrivit surselor HotNews, în momentul de față la baza de la Kogălniceanu sunt circa 700 de militari americani.