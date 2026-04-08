Statul care sparge embargoul după 7 ani: Prima livrare de petrol iranian, permisă imediat după anunțul lui Trump

Livrarea are loc în urma unei relaxări temporare a sancțiunilor impuse de SUA asupra petrolului și produselor rafinate iraniene, menită să atenueze deficitul de aprovizionare.

India urmează să primească petrol iranian în această săptămână, prima sa achiziție din ultimii șapte ani, potrivit datelor de urmărire a navelor furnizate de LSEG și Kpler, citate de Reuters.

SUA au suspendat temporar pe 20 martie sancțiunile asupra petrolului și produselor rafinate iraniene pentru a atenua penuria de aprovizionare. Măsura a permis Indiei să descarce petrolul iranian aflat deja pe mare.

Ministerul Petrolului din India a declarat săptămâna trecută că rafinăriile au achiziționat petrol iranian, pe fondul întreruperii fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Suspendarea sancțiunilor este valabilă 30 de zile, până pe 19 aprilie. Măsura vizează 140 de milioane de barili de petrol aflați în tranzit sau în stocuri pe mare.

Momentul coincide cu armistițiul de 14 zile anunțat de Donald Trump, care a dus la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Nava Aurora, un transportor de GPL sub pavilion Panama, a descărcat deja 44.000 de tone de produse iraniene în portul Mangalore. Rafinăriile de stat, precum IOC și BPCL, recepționează aceste transporturi pentru a reface rezervele interne.