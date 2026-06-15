Statul român vrea să cumpere el gazele din Marea Neagră, contract de 2.000.000.000 de euro, care este dorit și de o companie din Ungaria

Guvernul României se află în plin proces de negocieri cu compania OMV Petrom pentru cumpărarea achiziția gazelor din Marea Neagră, potrivit unui răspuns transmis de Administrația Națională a Rezervelor de Stat la solicitarea HotNews.

Ce prevede înțelegerea care se discută.

Ce rol joacă MVM, compania de stat de la Budapesta.

Pe 15 iunie a expirat termenul pentru finalizarea discuțiilor privind exercitarea de către statul român a dreptului de preempțiune, adică prioritate la cumpărare, pentru gazele vândute de OMV Petrom. Inițial Guvernul României avea termen până pe 15 mai să-și exercite dreptul de preempțiune.

În ultima zi a acestui termen, Guvernul Bolojan a transmis că intenționează să își exercite dreptul de preempțiune, însă pentru finalizarea discuțiilor și detaliilor a fost stabilită data de 15 iunie, în speranța că în acest timp va fi instalat un nou Executiv cu puteri depline.

Ce spune Administrația Rezervelor Statului

HotNews a întrebat Administrația Națională a Rezervelor de Stat, instituția care ar urma să fie parte contractuală, ce se întâmplă cu oferta OMV Petrom având în vedere că încă nu a fost stabilit un Guvern cu puteri depline.

Rezervele Statului au răspuns că au loc discuții tehnice cu OMV Petrom. „Vineri, 12 iunie 2026, a avut loc o întâlnire cu reprezentanții OMV Petrom pentru a discuta aspecte tehnice privind exercitarea dreptului de preempțiune a statului român, iar dialogul rămâne deschis și va continua în perioada următoare”.

7 ani

Discuțiile tehnice sunt legate de cantități și locurile de furnizare, potrivit unor surse guvernamentale.

După ce vor fi clar stabilite aceste detalii tehnice va fi încheiat contractul pe 7 ani între statul român și OMV Petrom. Valoarea contractului este estimată la circa 2 miliarde de euro, au mai precizat sursele citate.

Ce se întâmplă dacă nu va fi încheiat contractul

În cazul gazelor din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, exploatate de către OMV Petrom și Romgaz, în cote egale, legea în vigoare prevede că statul român are drept de preempțiune, adică prioritate la cumpărare.

Conform Legii Offshore (Legea 256/2018), compania este obligată să ofere gazele cu prioritate statului român, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS). Statul are la dispoziție 7 zile pentru a accepta sau refuza oferta.

Absența unui răspuns este echivalată legal cu un refuz, iar producătorul de gaze capătă dreptul de a vinde gazele către alte entități, cum ar fi Ungaria, la un preț nu mai mic decât cel oferit României, potrivit Administrației Naționale a Rezervelor de Stat.

În cazul în care nu va fi încheiat contractul, OMV Petrom va vinde gazele din Marea Neagră direct companiei ungare MVM.

Cum s-a ajuns în acest punct

OMV Petrom a trimis oferta pentru gazele din Marea Neagră pe 8 mai 2026, după ce a fost demis Guvernul Bolojan. Conform legii, Guvernul, prin Administrația Rezervelor Statului, trebuia să răspundă în termen de 7 zile, adică până pe 15 mai.

​Însă, problema era Guvernul interimar. Conform Constituției României și Codului Administrativ, „un Executiv interimar, cu puteri limitate, nu are dreptul să adopte decizii privind politici de viitor”, a transmis Administrația Rezervelor Statului, la solicitarea HotNews.

​Pus în fața riscului de a pierde gazele, Executivul interimar a trimis un răspuns către OMV Petrom chiar în ultima zi a termenului legal.

Executivul a transmis oficial intenția de a exercita dreptul de preempțiune, însă pentru finalizarea acordului a propus ca termen limită jumătatea lunii iunie 2026. Ajunși la finalul acestui termen, cele două părți continuă acum discuțiile pentru a pune la punct detaliile acordului.