Un combinat simbol al industriei comuniste tocmai a fost scos la vânzare. Prețul dorit e apropiat de cel plătit de familia Pavăl (Dedeman) pentru Carrefour

Cel mai mare combinat siderurgic din România va fi scos la vânzare prin licitație publică pe 12 martie 2026, informează Ziarul Financiar.

Este vorba de combinatul siderurgic Liberty Galați, fost Sidex. Combinatul se află în concordat preventiv (o formă de restructurare), iar prețul de pornire este, potrivit anunțului făcut de companiile care administrează operațiunile acestuia, Euro Insol și CITR, de 709,1 milioane de euro, fără TVA.

Spre comparație, familia Pavăl ar urma să plătească pentru achiziția Carrefour România 823 de milioane de euro.

Combinat-simbol al României comuniste

Potrivit descrierii de pe Wikipedia, construcția combinatului de la Galați a început în iulie 1960, în ciuda opoziției Uniunii Sovietice care dorea ca România să se axeze mai mult pe agricultură decât pe industrie în blocul economic comunist. Panglica inaugurală a fost tăiată de Nicolae Ceaușescu în 1966, iar producția de oțel a început doi ani mai târziu. În anii ’70, combinatul avea între 40-50.000 de angajați.

Devenit după Revoluție societate pe acțiuni și aflat în pierdere, combinatul a fost privatizat și a trecut pe la mai mulți proprietari – LNM Holdings NV, Mittal Steel, ArcelorMittal sau Liberty.