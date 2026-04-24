STB anunță o schimbare importantă pentru cei care aterizează pe Aeroportul Otopeni

Începând de miercuri,22 aprilie, autobuzele 100 și 44 nu mai opresc în stația Sosiri a Aeroportului Henri Coandă, informează STB pe pagina de Facebook.

Potrivit companiei, motivul ține de lucrările din zona terminalului. Tot de la aceeași dată, și până la finalizarea lucrărilor, autobuzele liniilor 100 și 442 vor opri doar în stația comună „Aeroport Henri Coandă Plecări”, care va fi redenumită „Aeroport Henri Coandă”.

Călătorii care aterizează pe Otopeni au la dispoziție un culoar în interiorul aeroportului care face legătura cu terminalul de Plecări, din afara căruia pot lua autobuzele 100 și 442.

Autobuzul 100 face legătura dintre Piața Unirii – Universitate-Romană-Piața Victoriei – Aeroportul Băneasa – cu Aeroportul Henri Coandă, în timp ce autobuzul 442 face legătura dintre complexul Therme și Piața Presei.

STB le amintește călătorilor că le pune la dispoziție mai multe mijloace de informare pentru a afla, în timp real, programul de circulație al mijloacelor de transport sau informații despre eventuale modificări de trasee, respectiv: aplicația Info TB; site-ul oficial STB SA; paginile oficiale ale STB SA de pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram și X).

Cea mai rapidă modalitate de a ajunge de la aeroport în Capitală este cu trenul, din stația aflată în fața terminalului Sosiri.