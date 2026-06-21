Stelian Tănase, mesaj dur de la congresul PNL către Nicușor Dan: „A ratat o mare ocazie” / Ce spune despre liberalii pro-Veștea

„E foarte important că liberalii s-au mișcat. Că n-au stat pasivi la agresiunea de la Cotroceni, la agresiunea de la Kiseleff 10, adică PSD, ci că au avut o reacție”, a declarat pentru HotNews Stelian Tănase, politolog și scriitor, invitat special la congresul extraordinar al PNL de duminică.

„De obicei, în lumea politică românească nu se reacționează. Faptul că au umplut sala cu lume, că au spus ce au spus, că au reorganizat partidul și că spun că sunt decis să lupte, dă o speranță. După ce se întâmplă România în ultimii ani, părea că România e o țară terminată”, spune Tănase.

„Eu credeam că acum, la congresul ăsta, o să asistăm la un măcel. N-a fost nimic. Chiar am avut o anumită indispoziție că s-a pomenit numele lor”, a spus scriitorul, făcând referire la liberalii care s-au pronunțat de partea premierului desemnat Adrian Veștea.

Întrebat dacă ar trebui excluși Adrian Veștea și susținătorii săi, Tănase spune că nu e adeptul măsurilor radicale, dar că fiecare partid are propriul său metabolism și funcționează prin deciziile luate.

„Sunt oameni care ar trebui dați afară din partid sau scoși din funcție atunci când ai dovada că sunt împotriva ceea ce hotărăște partidul. De ce ești în partid? Dați-mi și mie o explicație. De ce ești în partid? Nu-ți mai convine partidul? Te duci în altă parte, e foarte simplu”, spune Stelian Tănase.

Despre președintele Dan: „L-am votat, dar sunt dezamăgit de prestația sa”

„Sunt absolut împotriva felului în care a acționat Nicușor Dan când a numit un prim ministru dintr-un partid cu care n-a vorbit niciodată. Cred că dacă ar fi fost o discuție cu cei de aici și cu președintele și cu oamenii aceștia care acum nu au venit, lucrurile s-ar fi ameliorat. Și cred că aici Nicușor Dan a ratat o mare ocazie. Spunea el că este echidistant, că e mediator. A ratat tocmai funcția de mediator. Trebuia, într-adevăr, să nu permite să se nască această criză politică și era foarte simplu”, a spus Tănase.

El spune că nu susține ideea de suspendare a președintelui, dar cere o analiză a activității președintelui.

„L-am votat, l-am susținut în campanie. Eu fac parte din aia care sunt dezamăgiți de prestația sa. Și acum el a provocat această criză. Ce prim-ministru va fi (Adrian Veștea – n.r.) când pe el, partidul, nu-l susține nimeni? Un premier trebuie să aibă forță în parlament, să aibă cine să voteze legi. Este un haos pe care Nicușor l-a provocat. Repet, l-am votat, l-am susținut și cred că ar trebui să tragem niște concluzii. Nu sunt pentru suspendare, dar sunt pentru un examen serios a felului în care acționează, că nu este în binele nostru”, a mai spsu scriitorul.