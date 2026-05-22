Stelian Tănase, mesaj dur pentru liberali: „V-ați lăsat aserviți de Iohannis, v-ați dus pe acolo să lingeți clanțele ca să vă dea un job”

Scriitorul Stelian Tănase a afirmat, vineri, la o dezbatere organizată de PNL, că liberalii s-au lăsat „aserviţi” de fostul preşedinte Klaus Iohannis şi s-au dus „să lingă clanţele” pentru a primi „un job, un minister”. El i-a criticat pe liberali pentru că au devenit „un partid prezidenţial, dar unul de mâna a doua”. Tănase consideră că trebuie daţi afară din partid cei care au luat acele decizii, scrie News.ro.

Stelian Tănase a declarat vineri, la dezbaterea organizată la împlinirea a 151 de ani de la înfiinţarea PNL, că liberalii trebuie să facă o analiză a lucrurilor realizate în ultimii zece ani.

„Ar trebui să faceţi această discuţie despre ce prostii aţi făcut în ultimii zece ani şi poate chiar mai mulţi. Cum v-aţi lăsat aserviţi de Iohannis, cum v-aţi dus pe acolo să lingeţi clanţele ca să vă dea un job, un minister, o afacere ori ceva. Şi cum se duceau nişte tovarăşi de-ai dumneavoastră din partid la Cotroceni şi veneau la şedinţe, la partid, şi spuneau «Aşa a spus domnul preşedinte». În primul rând că minţeau. Nu că n-ar fi spus, că Iohannis vrea să facă el politica. În primul mandat a scăldat-o”, a afirmat Stelian Tănase.

El a susţinut că PNL a făcut nişte greşeli care nu puteau veni de la un partid matur.

„Dumneavoastră v-aţi dat demisia, în primul rând moral, şi v-aţi făcut un fel de partid prezidenţial, dar de ăla de clasa a doua. Cum car eu câinele după mine pe stradă. Nu mi-a venit să cred că picaţi într-o asemenea ambuscadă. Un partid cu oameni maturi, cu oameni deştepţi, pe care pe mulţi îi cunoşteam şi să facă, să aibă asemenea slăbiciuni”, a transmis Stelian Tănase.

El i-a întrebat pe liberali cum au reacţionat atunci când veneau ordinele de la Palatul Cotroceni.

„Am auzit mulţi prieteni din PNL, ne cunoaştem, cei mai mulţi ne cunoaştem bine, spunând că: a decis Cotroceniul şi nu-mi venea să cred, cum a decis Cotroceniul. Şi tu ce ai făcut? Ai ridicat lăbuţa? Ai fost de acord când s-a discutat în partid că suntem de acord cu ce a zis domnul preşedinte?”, a adăugat Stelian Tănase.

Asta e problema, că o fi el vinovat că s-a amestecat şi că ne-a numit vreo trei preşedinţi la partid. El i-a numit, nu voi. Dar voi ce eraţi acolo? Eraţi scândură, eraţi de lemn Tănase, eraţi traversă de cale ferată? Nu eraţi o conştiinţă, nu eraţi un vot? Stelian Tănase

El consideră că trebuie daţi afară din partid cei care au fost implicaţi în acele decizii.

„Trebuie să îi daţi afară şi să îi sancţionaţi pe cei care au fost cel mai mult implicaţi în aceste decizii. Aveţi nişte liste cu responsabilii partidului. Aveţi listele de voturi. Vă cunoaşteţi între voi foarte bine şi aceia trebuie eliminaţi că sunt nocivi. Ori vin din altă parte. Eu n-am mentalitate conspiraţionistă, dar se mai fac jocuri de astea. Dar cei care sunt responsabili trebuie eliminaţi pentru că vor repeta aceleaşi jocuri şi slăbiciunea lor îi va face să facă iar compromisuri. Deci trebuie să vă debarasaţi de ei, dacă vreţi să aveţi un partid cât de cât curat”, a mai transmis Stelian Tănase.