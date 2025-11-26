STENOGRAMĂ Cum a discutat emisarul lui Trump cu un consilier-cheie al lui Putin despre Ucraina: „Dacă putem rezolva problema, toată lumea va sări în sus de bucurie”

Emisarul american Steve Witkoff l-a învățat pe Iuri Ușakov, cel mai important consilier de politică externă al lui Vladimir Putin, cum să-l abordeze Moscova pe Donald Trump în ce privește negocierile de pace cu Ucraina, potrivit Bloomberg, care a obținut o înregistrare a discuției.

Convorbirea Witkoff – Ușakov, ce a durat aproximativ cinci minute, a avut loc pe 14 octombrie. Bloomberg nu a precizat cine a înregistrat-o și cum a ajuns publicația să aibă acces la ea.

Bloomberg a publicat stenograma întregii discuții dintre emisarul american și consilierul prezidențial rus ce a avut loc după succesul planului de pace din Gaza și înainte ca liderul ucrainean Volodimir Zelenski să meargă într-o vizită la Casa Albă:

Steve Witkoff: Bună, Iuri.

Iuri Ușakov: Da, Steve, bună, ce mai faci?

Witkoff: Bine, Iuri. Tu ce mai faci?

Ușakov: Sunt bine. Felicitări, prietene.

Witkoff: Mulțumesc.

Ușakov: Ai făcut o treabă excelentă. Pur și simplu excelentă. Mulțumesc mult. Mulțumesc, mulțumesc.

Witkoff: Mulțumesc, Iuri, și mulțumesc pentru sprijinul tău. Știu că țara ta a susținut acest lucru și îți mulțumesc.

Ușakov: Da, da, da. Da. Știi, de aceea am suspendat organizarea primului summit ruso-arab.

Witkoff: Da.

Ușakov: Da, pentru că credem că faci o treabă adevărată în regiune.

Witkoff: Ascultă. O să-ți spun ceva. Cred, cred că dacă putem rezolva problema dintre Rusia și Ucraina, toată lumea va sări în sus de bucurie.

Ușakov: Da, da, da. Da, trebuie să rezolvi o singură problemă. [râde]

Witkoff: Care?

Ușakov: Războiul ruso-ucrainean.

Witkoff: Știu! Cum putem rezolva asta?

Ușakov: Prietene, vreau doar sfatul tău. Crezi că ar fi util dacă șefii noștri ar vorbi la telefon?

Witkoff: Da, cred.

Ușakov: Crezi. Și când crezi că ar fi posibil?

Witkoff: Cred că imediat ce vei sugera, omul meu este gata să o facă.

Ușakov: Ok, ok.

Witkoff: Iuri, Iuri, uite ce aș face eu. Recomandarea mea.

Ușakov: Da, te rog.

Witkoff: Aș da telefon și aș reitera că îl felicități pe președinte pentru această realizare, că ați susținut-o, că ați susținut-o, că îl respectați pentru că este un om al păcii și că sunteți pur și simplu foarte bucuroși că s-a întâmplat. Aș spune asta. Cred că va fi o convorbire foarte bună

Pentru că – lasă-mă să-ți spun ce i-am spus președintelui. I-am spus președintelui că tu – că Federația Rusă a dorit întotdeauna un acord de pace. Asta este convingerea mea. I-am spus președintelui că asta cred. Și cred că întrebarea este – problema este că avem două națiuni care au dificultăți în a ajunge la un compromis și, când o vom face, vom avea un acord de pace. Mă gândesc chiar că am putea să elaborăm o propunere de pace în 20 de puncte, așa cum am făcut în Gaza. Am elaborat un plan Trump în 20 de puncte pentru pace și mă gândesc că am putea face același lucru și cu voi. Ideea mea este următoarea…

Ușakov: Bine, bine, prietene. Cred că tocmai acest lucru ar putea fi discutat de liderii noștri. Steve, sunt de acord cu tine că el îl va felicita, va spune că domnul Trump este un adevărat om al păcii și așa mai departe. Asta va spune.

Witkoff: Dar iată ce cred eu că ar fi uimitor.

Ușakov: Bine, bine.

Witkoff: Ce-ar fi dacă, ce-ar fi dacă… ascultă-mă…

Ușakov: Voi discuta asta cu șeful meu și apoi revin la tine. Ok?

Witkoff: Da, pentru că – ascultă ce-ți spun. Vreau doar să spui, poate doar să-i spui asta președintelui Putin, pentru că știi că am cel mai profund respect pentru președintele Putin.

Ușakov: Da, da.

Witkoff: Poate că el îi va spune președintelui Trump: știi, Steve și Iuri au discutat un plan foarte similar în 20 de puncte pentru pace și asta ar putea fi ceva care, credem noi, ar putea schimba puțin lucrurile, suntem deschiși la astfel de lucruri – să explorăm ce este necesar pentru a ajunge la un acord de pace. Acum, între noi fie vorba, știu ce este necesar pentru a ajunge la un acord de pace: Donețk și poate un schimb de teritorii undeva. Dar spun că, în loc să vorbim așa, să vorbim mai optimist, pentru că cred că vom ajunge la un acord aici. Și cred că Iuri, președintele, îmi va acorda mult spațiu și libertate de acțiune pentru a ajunge la acord.

Ușakov: Înțeleg…

Witkoff: …așadar, dacă putem crea această oportunitate, după ce am vorbit cu Iuri și am avut o conversație, cred că asta ar putea duce la lucruri mari.

Ușakov: Ok, sună bine. Sună bine.

Witkoff: Și încă ceva: Zelenski vine la Casa Albă vineri.

Ușakov: Știu asta. [râde]

Witkoff: Voi merge la acea întâlnire pentru că vor să fiu acolo, dar cred că, dacă este posibil, vom avea discuțiacu șeful tău înainte de întâlnirea de vineri.

Ușakov: Înainte, înainte — da?

Witkoff: Corect.

Ușakov: Ok, ok. Am înțeles sfatul tău. Așa că voi discuta asta cu șeful meu și apoi revin la tine, ok?

Witkoff: Ok Iuri, vorbim curând.

Ușakov: Minunat, minunat. Mulțumesc mult. Mulțumesc.

Witkoff: Pa, pa.

Ușakov: Pa.