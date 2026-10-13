Stenograme din dosarul finanțatorului campaniei pe TikTok a lui Călin Georgescu. Mesaj de pe contul candidatului către Peșchir: „Șterg conversația. Vă sfătuiesc să faceți la fel”

Bogdan Peșchir a fost cel care a luat legătura cu unul dintre voluntarii implicați în campania de strângere de semnături a lui Călin Georgescu și și-a oferit serviciile în campania electorală din 2024, potrivit rechizitoriului prin care omul de afaceri a fost trimis în judecată, citat de G4Media și Mediafax.

Afaceristul din Brașov a contactat-o pe Areta Totoliciu, una din voluntare din campania fostului candidat, pe 13 septembrie 2024, cu aproximativ două luni înainte de primul tur al alegerilor, unde Georgescu s-a clasat pe primul loc cu 22,9% din voturi.

„Bună dimineața / Vreau să vă sprijin / Nu știu exact, am câteva idei și mulți bani”, i-a transmis Peșchir lui Totoliciu. „Eu am ajutat până acum campania lui Simion pe TikTok, dar, când am văzut că și dumneavoastră candidați și că aveți susținerea multor oameni în comentarii, am luat decizia să vă contactez și să vă ajut”, a complet el.

Pensionara din Dorohoi care l-a introdus pe Peșchir în campanie

În replică, Totoliciu l-a întrebat dacă „spală bani” sau dacă este interlop. „Sunt antreprenor în domeniul IT(…) Am businessuri în străinătate și investiții în diverse mecanisme financiare care îmi aduc venituri foarte mari. Dar trăiesc în România și îmi iubesc țara”, s-a autodescris Peșchir.

Potrivit G4Media, Areta Totoliciu este o pensionară din Dorohoi care în trecut a condus organizația municipală a AUR. În 2020, pensionarea promova o petiție prin care se cerea numirea lui Georgescu în funcția de premier, iar din 2024 s-a implicat activ ca voluntară în campania electorală.

Pe stenogramele din rechizitoriu lui Peșchir, ea a fost înregistrată în timp ce îi explică acestuia strategia din campania electorală.

„Noi promovăm online cea mai mare bază „de trolli”, cu flyere, afișe în format pdf”, spune ea. „Avem 2 comunități whatsapp. Azi vreau să o fac pe a treia.”

După ce i-a prezentat ideile sale, Peșchir i-a precizată că obiectul său este: „Să-l pun pe clasamentul de TikTok România pe locul 1 zilnic”. În timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din România din noiembrie 2024, Călin Georgescu a fost clasat pe locul 4 într-un top global al TikTok, potrivit Euronews.

Pensionara din Dorohoi îl informa direct pe Călin Georgescu privind implicarea lui Peșchir în campanie.

„Bună seara, domnule președinte! Pe TikTok au fost contactați unii dintre cei mai buni influenceri. Vă vor face promovare gratuită. Un domn din Brașov a pus ieri la punct acest lucru împreună cu echipa dumnealui. TikTok-ul este plin cu numele dumneavoastră. Este o adevărată explozie de bucurie!”, este mesajul trimis de Tololiciu către fostul candidat, potrivit rechizitoriului procurorilor.

Sfatul lui Georgescu pentru Peșchir

În rechizitoriu apar și discuții directe între conturile de TikTok ale lui Peșchir și cel oficial al lui Georgescu. Afaceristul este cel care a inițiat dialogul, iar cei doi au vorbit despre șansele la victorie ale lui Georgescu.

„acum 2 săptămâni avea cota 555 acum are 22 și azi cred ca are 11”, era unul din mesajele trimise de contul de TIkTok al lui Georgescu către Peșchir. „am pus 167 lei pe el când avea 555”, este un alt mesaj.

Călin Georgescu a crescut puternic în sondajele de opinie în ultimele două săptămâni de campanie, după ce inițial era cotat sub 1%.

Într-o altă conversație, Bogdan Peșchir este sfătuit să șteargă istoricul și să schimbe aplicația:

@calingeorgescu:„Aveți aplicație securizată”, „să ținem legătura”

@bogpr: „Așa fac.”

@bogpr: „De genul Signal sau?”

@calingeorgescu: „Da, orice, Signal, Telegram.”

@calingeorgescu: „Șterg conversația. Vă recomand să faceți la fel.”

Cine sunt influencerii din campania lui Peșchir

Rechizitoriul menționează și mai mulți influenceri de pe TikTok care au primit bani de la Bogdan Peșchir. Printre ei se numără Alexandru Zidaru, cunoscut ca „Makaveli”. Influencerul, care a fost audiat la Parchetul General în dosarul privind campania lui Georgescu, a primit 52.000 de dolari, potrivit rechizitoriului.

La audieri, Peșchir Bogdan a declarat că banii trimisi lui Makaveli nu aveau legătură cu politica sau cu coruperea votanților, ci reprezentau un ajutor pentru achiziționarea unui imobil.

Alți influenceri care au primit bani: Alin Marius Borcan – 36.000 dolari, Iulian Mădălin Feraru – 17.000 de dolari sau Samuel Pleșa – 3.000 de euro.

Acuzațiile procurorilor

Omul de afaceri Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată, pe 9 octombrie, de către Parchetul General. El este acuzat de săvârșirea a 874 de acte materiale de corupere a alegătorilor în formă continuată. Acuzațiile procurorilor vizează modul în care Peșchir a finanțat campania electorală de pe TikTok a lui Călin Georgescu, în perioada 13 octombrie – 27 noiembrie.

Procurorul de caz scrie în rechizitoriu că, în perioada menționată, Bogdan Peșchir a plătit 290.225 dolari unor influenceri care să îndemne alegătorii să voteze un anumit candidat.

Beneficiile au ajuns la influenceri sub două forme:

868 de gift-uri trimise pe TikTok, în valoare de 251.065 dolari, către 105 utilizatori ai platformei;

6 transferuri de criptomonede, în valoare de 39.160 de dolari, către două persoane.

Procurorii susțin că mecanismul de influențare a alegătorilor s-a desfășurat pe trei niveluri:

Primul a fost cooptarea unor influenceri cu expunere ridicată pe platfomă și urmărite de către persoanele interesate de dezbaterile electorale în mediul online.

„De menționat că inculpatul influența în mod determinant temele abordate, direcționând alegătorii în mod implicit, dar neechivoc, să-și exprime opțiunea electorală pentru acest candidat, ca o modalitate de susținere a valorilor comune împărtășite de participanții la sesiuni. Practic, inculpatul antrena, sub formă de aport personal, cu ocazia prezenței în cadrul sesiunilor, resurse financiare masive, distribuite atât de către el, cât și de către creatorii de conținut, sub formă de gift-uri și transferuri criptomonede”, se spune într-un comunicat al Ministerului Public, în care însă nici Peșchir, nici Georgescu nu sunt numiți explicit.

Al doilea palier de influențare a alegătorilor prin corupere electorală a fost oferirea efectivă de către inculpat de gift-uri în sesiunile live pentru alegătorii susținători în clar ai lui Călin Georgescu și către potențialii votați cooptați și angrenați.

„Oferirea directă, prin transfer bancar, a unor sume de bani unor persoane interesate să-

și manifeste opțiunea electorală pentru candidat și care și-au asumat sarcina să determine alte persoane din sfera relațională apropiată”, este al treilea mod în care a acționat Bogdan Peșchir.

Influencerii primeau câte 390 de lei pentru fiecare lot de 20.000 de urmăritori în cadrul campaniilor de promovare a platformei electorale a lui Călin Georgescu sau unui set de principii care el și votanții săi se identificau.

Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Brașov care va judeca dosarul pe fond. Bogdan Peșchir va fi judecat în libertate.