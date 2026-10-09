Bogdan Peșchir, finanțatorul campaniei pe TikTok a lui Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor

Omul de afaceri Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată de către Parchet fiind acuzat de săvârșirea a 874 de acte materiale de corupere a alegătorilor în formă continuată. Acuzațiile procurorilor vizează modul în care Peșchir a finanțat campania electorală de pe TikTok a lui Călin Georgescu, în perioada 13 octombrie – 27 noiembrie.

Procurorul de caz scrie în rechizitoriu că, în perioada menționată, Bogdan Peșchir a plătit 290.225 dolari unor influenceri care să îndemne alegătorii să voteze un anumit candidat.

Beneficiile au ajuns la influenceri sub două forme:

868 de gift-uri trimise pe TikTok, în valoare de 251.065 dolari, către 105 utilizatori ai platformei;

6 transferuri de criptomonede, în valoarea de 39.160 de dolari, către două persoane.

Campanie de influențare pe trei paliere

Procurorii susțin că mecanismul de influențare a alegătorilor s-a desfășurat pe trei niveluri:

Primul a fost cooptarea unor influenceri cu expunere ridicată pe platfomă și urmărite de căte persoanele interesate de dezbaterile electorale în mediul online.

„De menționat că inculpatul influența în mod determinant temele abordate, direcționând alegătorii în mod implicit, dar neechivoc, să-și exprime opțiunea electorală pentru acest candidat, ca o modalitate de susținere a valorilor comune împărtășite de participanții la sesiuni. Practic, inculpatul antrena, sub formă de aport personal, cu ocazia prezenței în cadrul sesiunilor, resurse financiare masive, distribuite atât de către el, cât și de către creatorii de conținut, sub formă de gift-uri și transferuri criptomonede”, se spune într-un comunicat al Ministerului Public, în care însă nici Peșchir, nici Georgescu nu sunt numiți explicit.

Al doilea palier de influențare a alegătorilor prin corupere electorală a fost oferirea efectivă de către inculpat de gift-uri în sesiunile live pentru alegătorii susținători în clar ai lui Călin Georgescu și către potențialii votați cooptați și angrenați.

„Oferirea directă, prin transfer bancar, a unor sume de bani unor persoane interesate să-

și manifeste opțiunea electorală pentru candidat și care și-au asumat sarcina să determine alte persoane din sfera relațională apropiată”, este al treilea mod în care a acționat Bogdan Peșchir.

Influencerii primeau câte 390 de lei pentru fiecare lot de 20.000 de urmăritori în cadrul campaniilor de promovare a platformei electorale a lui Călin Georgescu sau unui set de principii care el și votanții săi se identificau.

Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Brașov care va judeca dosarul pe fond. Bogdan Peșchir va fi judecat în libertate.

SRI susținea că a cheltuit aproape un milion de dolari

Numele său a apărut într-o informare a SRI către CSAT după primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, Serviciul susținând la acea vreme că Peșchir a cheltuit peste 960.000 de dolari pentru a obține voturi în favoarea lui Călin Georgescu.

Serviciul Român de Informații spune, într-unul dintre documentele declasificate, că datele deţinute arată implicarea contului de TikTok “bogpr”, utilizat de Bogdan Peșchir, în finanţarea promovării lui Călin Georgescu pe platforma de socializare.

„Acesta, utilizând contul “bogpr”, a realizat donaţii pe TikTok de peste un milion de euro. După ce a devenit subiect de dezbatere publică, implicarea „bogpr” în finanţarea promovării lui Călin Georgescu la nivelul platformei a fost confirmată inclusiv de reprezentanţii TikTok în dialogul cu autorităţile române în data de 28.11.2024”, spune SRI.

Potrivit Serviciului Român de Informații, reprezentanţii TikTok au confirmat identitatea utilizatorului „bogpr” şi au menţionat că acesta a făcut plăţi în valoare de 381.000 de dolari, în perioada 24.10-24.11.2024, către utilizatori ai unor conturi de TikTok implicaţi în promovarea lui Călin Georgescu. Plățile au fost făcute inclusiv după data încheierii campaniei electorale.

Cine este Bogdan Peșchir

Bogdan Peșchir este fost programator și are o firmă în Brașov, înființată în 2021, conform SRI.

„Bogdan Peșchir afişează un nivel de trai care nu corespunde activităţilor derulate prin intermediul companiei deţinute, respectiv DIGITAL ON-RAMP SOLUTIONS SRL Braşov, înfiinţată în anul 2021.

Anterior înfiinţării societăţii, acesta a lucrat ca programator în cadrul unor entităţi (GLOBAYA FINTECH SRL şi BITXATM TECHNOLOGY SRL, ambele din Brasov) care sunt asociate cu domeniul criptomonedelor şi sunt deţinute, printre alţii, de Gabriel Prodănescu, persoană care este şi cetăţean al Africii de Sud, unde a emigrat în 1995”, menționa SRI..