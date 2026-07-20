Stenograme din ședința BPN a PNL. Ce le-a spus Bolojan înainte de votul pentru „decapitarea” mai multor filiale / Reacțiile lui Veștea si Thuma 

Președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a explicat luni seară liderilor partidului, înaintea votului asupra schimbărilor propuse la conducerea unor organizații județene, că acestea au la bază rezultatele electorale slabe și nevoia unei „evaluări corecte”, au declarat pentru HotNews surse participante la ședință.

Mesajul său a fost contestat de Hubert Thuma și Adrian Veștea, cel din urmă acuzând o „vânătoare de vrăjitoare”.

Conducerea Partidului Național Liberal s-a reunit luni seară, de la ora 19.00, într-o ședință a Biroului Permanent Național (BPN), unde șase presedinți de filiale au fost destituiți până acum.

„Pot să accept supărări, dar, la modul corect, cred că sunt realități pe care nu le putem contesta. Sunt județe în România în care PNL, la ultimele alegeri gestionate pe forțe proprii, alegerile prezidențiale, parlamentare, am obtinut rezultate mult sub media partidului. Este o evidență”, a spus Bolojan, potrivit surselor HotNews participante la discuții.

Șase presedinți de filiale au fost destituiți, anume cei care conduc filialele a 4 sectoare din Capitală (sectoarele 2, 3, 4 și 5 din București), plus liderii de la Galați (George Scarlat) și Ialomița (Dragoș Soare).

„Dacă dorim să ne îmbunătățim rezultatele, cu bune, cu rele, trebuie o evaluare corectă a județelor unde avem capacitate de creștere. Orice s-ar spune despre Ialomița, suntem în această situație. Vă rog să vă gândiți la disputele de acolo, pozițiile administrative obținute acolo și divergențele obținute. Sunt situații în care județul te poate ajuta. Sunt situații în care o anumită conjunctură te poate dezavantaja”, a mai spus Bolojan.

„Putem crește unde nu am obținut rezultate și am putea, aducând oameni noi, să creștem în aceste județe. Dacă nu facem ce trebuie, capacitatea acestui partid de a obține rezultate mai bune în 2028, prin politici bune, printr-o combinație de identificare a celor mai buni candidați și politici locale cât mai bune, nu avem șansa să obținem rezultate mai bune”, a susținut Bolojan, conform surselor din partid participante la discuțiile din BPN.

El a insistat că evaluarea organizațiilor nu are la bază alte considerente decât performanța acestora.

„Consider că evaluarea acestor organizații nu este bazată pe aspecte de altă natură, ci strict pe analiza lor, pe ceea ce se poate face pentru a obține rezultate mai bune. Nu înseamnă că, dacă astăzi un coleg nu mai este președinte de organizație, nu mai poate avea un aport. Dar, dacă nu facem evaluare și nu luăm anumite măsuri, probabilitatea de a ne consuma energiile în plan intern este foarte mare”, a spus liderul PNL.

Veștea a denunțat „o vânătoare de vrăjitoare”

„Domnule Bolojan, ați spus că facem alegeri de jos în sus, numai că alegerile n-au mai venit”, a spus Hubert Thuma, liderul filialei PNL Ilfov, în timpul BPN, conform unor surse participante la ședință.

„Am înțeles: vreți să aduceți oameni noi de la POT, SOS, REPER, dar părerea mea e că trebuie să candideze. Nu devine o personă reprezentativă că e impusă și susținută de dumneavoastră, domnule Bolojan”, i s-a mai adresat Thuma lui Ilie Bolojan, în timpul ședinței.

La rândul lui, Adrian Veștea, șeful CJ Brașov, a spus: „Cred că ar fi normal să facem alegeri în organizații și să vedem care sunt adevărații lideri ai PNL la nivel județean”.

„Altfel nu facem decât o vânătoare de vrăjitoare, ar fi democratic și bărbătește să facem aceste alegeri în filialele județene”, a susținut Veștea, potrivit acelorași surse participante la discuțiile din BPN.

În ședința conducerii PNL s-a discutat și despre situația Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, picate de șase zile din cauza unui atac cibernetic.

„Agenția de Cadastru trebuie să reintre cât mai repede în funcționare normală. Pentru rezolvarea situației într-un timp cât mai scurt, este nevoie de un efort suplimentar. În acest context, consider că trebuie să se lucreze peste program, inclusiv sâmbăta și duminica, până când activitatea instituției revine la un ritm normal și problemele sunt soluționate”, a spus Dobre, potrivit surselor HotNews din partid.

Ilie Bolojan a fost de acord cu propunerea.

„Cred că este un lucru normal și necesar. Situația trebuie remediată, este firesc să se lucreze suplimentar. Important este să revină cât mai repede la funcționarea normală, activitatea să se desfășoare eficient și fără blocaje”, a spus liderul PNL.