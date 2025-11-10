Stenograme din cazul în care i s-a oferit 1 milion de euro mită ministrului Apărării ca să aranjeze achiziția de armament. „Voi nu vă dați seama câți bani vin! Treij de miliarde de la Comisia Europeană! Dăm la geantă, fără urme”

Convoaie cu tehnică militară, în România, la punctul de trecere a frontierei Nădlac din județul Arad. Imagine ilustrativă / Foto: Agerpres

„Astăzi ești ministru, mâine s-ar putea să nu mai fii nimic! Și s-ar putea să nu mai prinzi în viața ta poziția asta! Înțelegi? Vă umplu de bani!” – discuții uluitoare între un fost senator PSD, promisiuni și dezvăluiri despre nivelul șpăgilor.

Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de DNA. El l-a contactat pe Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, pentru ca, prin intermediul acestuia, să-i ofere 1 milion de euro mită personală ministrului Apărării Ionuț Moșteanu, plus bani negri pentru campania electorală și sprijin politic.

Isăilă voia ca Romtehnica să facă un contract cu o firmă din Bulgaria.

Berceanu a mers la DNA. Procurorii i-au dat un microfon și au înregistrat ambiental discuția.

Stenograma a fost publicată de Gândul și Știri pe surse.

Fostul senator Marius Isăilă are deja două condamnări la activ, dintre care una pentru corupție. Pentru cazul de față, el a fost reținut de DNA, iar judecătorul a aprobat arestul preventiv de 30 de zile.

Marius Isăilă, fost senator PSD, este acuzat de cumpărare de influență de DNA

Transcrierea discuției între Isăilă și Berceanu este unul dintre cele mai uluitoare documente pe care le-am întâlnit în ultimii ani.

„Îi zici, bă, ai un milion! Vom fi generoși. La geantă”

Fostul senator Marius Isăilă îi spune lui Octavian Berceanu că banii oferiți pentru astfel de contracte sunt firești, un lucru care se practică:

„Ce p… mea? Voi sunteți nebuni? V-aduc…vă umplu de bani! Voi n-ați înțeles…în Albania, pentru c-au vândut armamentu’, au devenit miliardari peste noapte! I-a făcut pe miniștri miliardari! Peste noapte!”.

„Tu spune-i că la un contract, acum un an de zile, (n.r. altcineva) a luat de la un contract două milioane cash! A luat două milioane, două milioane-n mână! Ce dracu? În BULGARIA!”.

„Vrea la geantă, dăm la geantă! Îi zici, bă, ai un milion! Vom fi generoși. La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!”.

„Bă, voi nu vă dați seama câți bani vin! Sunt 30 de miliarde doar pe programul RE-ARMY! Treij de miliarde de la Comisia Europeană!”.

Fostul senator se referă la ReArm Europe, planul de apărare al Uniunii Europene.

Prezintă mita ca pe scopul final al funcției de ministru

„Dacă eram ministru sau oricine, primu lucru știi care mă gândeam: la buzunar! Bă, câștigi bani!”.

„Astăzi ești ministru, mâine s-ar putea să nu mai fii nimic! Și s-ar putea să nu mai prinzi în viața ta poziția asta! Înțelegi? Și-atunci tre să-nțelegi, bă, când pleci acasă te-ntrebi: bă, io ce-am făcut ca…aaa, am punctat”.

În plus, le poate finanța campania electorală, dacă acceptă:

„Și domnu’ ministru este-n echipă cu noi! Că el nu va fi ministru o veșnicie! Îl ajutăm în campanie”.

Mita nu e doar normală în interesul propriu, ci e și legală

„Bă, voi…voi nu vă dați seama că io pot să vă fac…vă bag bani în buzunar? Și nu, atenție! Totul legal, nu faceți nimic în plus sau în minus!”.

„La mine-au venit tot felul de generali, tot felul de…agarici. Trebui ordin de ministru. Îmi spui cât trebuie și seara…în 24 de ore ai toții banii care…pe care mi-i spui!”,

Politicianul spune că în structura Armatei sau a Romtehnica nu va fi nicio opoziție, dacă așa zice ministrul. Gata, se rezolvă. De ce? Pentru că ceilalți „sunt acolo puși de maimuță!”, cum îi numește el. Sunt decorativi.

„Nu te mai întâlnești cu funcția asta. Ai luat banii”

Interesul ministrului ca să accepte mita e evident, spune Isăilă. Și îi explică lui Berceanu, care purta microfon de la DNA:

„Măcar, p… mea ai…ai luat banii și asta-i treaba! Că nu știi cât stai! Nu te mai întâlnești cu funcția asta, acum… Și după aia nu știi dacă o mai vezi vreodată sau dacă mai ești în politică peste doi, trei ani!”.

Isăilă îi prezintă și varianta de a „aranja” livrările de armament, ca să ascundă furnizorul real

„Le punem, le asamblăm din nou, le vopsim, le-aranjăm și statul român le vinde…prin intermediul societății din Bulgaria, le vindem…c-avem cui! End-user-u` este Ucraina, ca să știi! Final!”.

Isăilă îi transmite ministrului și ce să spună oricui contestă achizițiile ordonate de el: „De ce p… (cuvânt trivial) mea nu ați semnat contractul în condițiile în care statul român trebuie să câștige bani”.

„Când s-a semnat contractul și totul e legal ai un milion! Are asigurat pentru toate bătrânețile”.

Pretextul unui astfel de aranjament este situația dificilă a României și proximitatea războiului declanșat de Rusia, spune Marius Isăilă: „Poa`să vină și mama DNA-ului, având în vedere starea de urgență și de necesitate”

Și dacă ministrul nu acceptă șpaga? „Vei rămâne-n istorie ca prostu satului!”, îi transmite politicianul.

Hoții de cai

Cine sunt acești oameni de au o asemenea insolență a aranjamentelor pe sume mari? Cine e Isăilă, cine e „bulgarul” și ce funcții au complicii lor din România. Unii au luat deja bani, pretinde Isăilă. Felul în care ei acționează amintește de o scenă.

„Yellowstone” este o serie TV de o popularitate imensă în rândul publicului conservator din SUA. Personajul reprezentat de Kevin Costner încearcă, în Montana de astăzi, să-și salveze uriașul domeniu în fața dezvoltatorilor imobiliari. „Eu sunt opusul progresului. Eu sunt zidul împotriva căruia se lovește”, spune el.

Puține filme recente au fascinat milioane de oameni în această măsură. Telespectatorii privesc nu doar caii și peisajele maiestuoase, ci își și imaginează o viață cu mai puțină viteză și lăcomie corporatistă.

Într-unul dintre episoade, niște hoți de cai, de la granița SUA – Canada sunt alergați de două forțe de poliție.

„De ce se grăbesc hoții ca să ajungă într-o închisoare de la voi?”

Din SUA, îi urmăresc în galop rangerii crescătorilor de animale din Montana. Dinspre Canada, apare poliția călare.

Disperați, hoții încearcă să ajungă în Canada, pentru că nu vor să riște să cadă în mâinile rangerilor locali din Montana, care nu știu de glumă când era vorba de furt.

Bandiții sunt prinși de rangerii americani, chiar pe malul râului care marchează granița dintre țări. Îmbrăcați în cămăși albe, curate și călcate, polițiștii canadienii își reclamă jurisdicția: „Lăsați să-i luăm noi. Aici e o țară bazată pe lege”.

La care șeful poliției crescătorilor de animale din Montana, care îi legase deja pe bandiți, spune: „Da? Atunci de ce se grăbesc hoții ca să ajungă într-o închisoare de la voi?”. Rangerii pleacă ducând cu ei pungașii, dincolo de râu. Nu le prezici infractorilor o soartă prea bună.

La asta îți vine să te gândești când citești incredibila stenogramă a contractelor de armament. Mizele sunt, într-adevăr, de miliarde de euro. Pentru că Europa a decis să se apere.

Sociopații corupției

„Bă, voi nu vă dați seama câți bani vin! Sunt 30 de miliarde doar pe programul RE-ARMY! Treij de miliarde de la Comisia Europeană! Vă umplu de bani!”, spune fostul senator Isăilă.

Dacă România de azi e o țară bazată pe lege și care vrea cu adevărat să se apere, atunci de ce persoane care vorbesc ca niște sociopați ai corupției, precum Marius Isăilă, se bagă din nou în combinații, fără teama că pot ajunge iarăși la închisoare?

Ce face greșit societatea și cum se aplică insuficient justiția? Au furat la început caii, apoi medicamentele, mai apoi autostrăzile, iar acum jefuiesc și tancurile. „Le vopsim și le aranjăm”, zice Isăilă. Imaginați-vă ce bun va fi acest armament „aranjat”.

În mod normal, hoții nu caută refugiu într-un stat de drept. Iar unii dintre ei, care și-au pierdut orice urmă de dorință de conviețuire pe bază legală cu semenii lor, nici nu-l merită. Dincolo de râu le-ar sta mai bine.