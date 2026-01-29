Steven Seagal scoate la vânzare conacul său din Moscova. „Proprietăți ca aceasta apar rar pe piață”

Actorul american Steven Seagal şi-a scos la vânzare conacul cu două etaje dintr-o zonă de elită din vestul Moscovei, a relatat site-ul de știri RBC, potrivit The Moscow Times.

Proprietatea, situată în Rubliovo, într-un complex rezidenţial închis, cu doar 22 de proprietăţi, dispune de trei dormitoare și trei băi pe o suprafață de 500 de metri pătrați. Proiectată într-un stil clasic american modern, casa include un cinematograf privat, o cramă și un birou.

De asemenea, are un garaj pentru două mașini, un foișor cu grătar și o casă de oaspeți pe două niveluri, cu o baie tradițională rusească.

Firma imobiliară care se ocupă de vânzare, nu a dezvăluit prețul cerut pentru proprietatea lui Seagal. În acea zonă se află și reședința Novo-Ogaryovo a președintelui Vladimir Putin, unde a locuit în timpul primului său mandat prezidențial, la începutul anilor 2000.

Sursă foto: NF Group

„Nu este doar o casă, ci o reședință cu recunoaștere internațională”

„Reședința lui Steven Seagal este un caz rar în care imobiliarele de elită au un pedigree global”, a declarat Tatiana Alexeyeva, șefa diviziei imobiliare a NF Group, pentru RBC.

„Proprietăți ca aceasta apar rar pe piață. Nu este doar o casă, ci o reședință cu recunoaștere internațională și o istorie unică.”

Actorul american a cumpărat conacul în 2018, când valoarea sa de piață era estimată la 80-100 de milioane de ruble, echivalentul a 1-1,3 milioane de dolari, potrivit Baza, un canal de Telegram apropiat de serviciile de securitate ruse.

Putin i-a acordat lui Segal cetățenia rusă în 2016, afirmând că această mișcare simboliza îmbunătățirea relațiilor dintre Statele Unite și Rusia.

În 2018, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei l-a numit pe Seagal reprezentant special pentru relațiile umanitare ruso-americane, un rol în mare parte simbolic, menit să promoveze schimburile culturale și între tineri. În 2023, Putin i-a acordat actorului Ordinul Prieteniei pentru contribuția sa la relațiile internaționale.

Pe măsură ce relațiile dintre Moscova și Occident s-au deteriorat, starul de la Hollywood și-a redus interesele comerciale în Rusia.

În iulie 2025, el a rupt legăturile cu una dintre companiile sale din Federația Rusă, deși deține în continuare o participație minoritară într-o companie rusă care intenționează să construiască un centru internațional pentru arte marțiale.