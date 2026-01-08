Știați că se poate găti cu focul de la aragaz oprit? Idei neobișnuite recomandate pentru economisirea energiei

Odată cu scumpirile accentuate ale energiei, care au început în perioada 2021–2022, statele europene au fost nevoite să adopte rapid măsuri de eficiență energetică. Pe lângă recomandările obișnuite privind reducerea risipei, din partea oficialilor și a experților au venit însă și unele sfaturi inedite, considerate uneori exagerate, altele care au generat ironii sau chiar nemulțumirea consumatorilor. HotNews a realizat un top al acestora.

Să facem duș câte doi

Sfatul a venit în 2022 de la Simonetta Sommaruga, ministrul Mediului și Energiei din Elveția, în contextul unei campanii de economisire din timpul crizei energetice.

Ea a arătat, în cadrul unui interviu acordat cotidianului „20 Minuten”, că dușurile în cuplu ar reduce consumul cu 15% pe timpul iernii și ar trebui să fie un obicei combinat cu alte bune practici de economisire a energiei, precum „oprirea computerului sau a luminilor atunci când nu sunt necesare”.

Sugestia a avut, așa cum era de așteptat, un ecou larg, mai ales pe rețelele sociale. Având în vedere amploarea reacțiilor și, de asemenea, numeroasele comentarii sceptice și ironice, Sommaruga a revenit: „A fost o propunere adresată tinerilor, pentru că înțeleg că a face duș împreună nu este o modalitate potrivită pentru cei de vârstă înaintată”.

Să gătim cu focul oprit

Ideea de a găti cu focul oprit (așa-numita „cottura passiva”) a fost popularizată în Italia în 2022 de Giorgio Parisi, fizician italian și laureat al Premiului Nobel.

Fiind vorba despre gătitul pastelor, el a explicat că, după ce apa clocotește și pastele sunt puse în oală, focul poate fi oprit, vasul acoperit cu capac, iar pastele se gătesc în continuare folosind căldura acumulată, economisind astfel gaz sau energie electrică. Propunerea a fost preluată intens de presă și pe rețelele sociale, în contextul crizei energetice.

Principiul poate fi aplicat cu succes nu doar când gătim paste, ci și legume sau alte alimente.

Să nu tragem apa la toaletă de fiecare dată

„Gândiți înainte de a trage apa la toaletă – cel mai recent mesaj al primarului” a titrat publicația britanică The Guardian într-un articol din 2005, după ce edilul-șef al Londrei, Ken Livingstone, a vrut să atragă atenția asupra cantității mari de apă care se pierde la toaletă.

Într-o perioadă de secetă puternică, el a sfătuit oamenii: „Cel mai rapid și mai dramatic impact pe care îl putem avea este să nu folosim aspersoare sau furtunuri în grădină, să nu folosim furtunul pentru a spăla mașina și să nu tragem apa la toaletă dacă am făcut doar un pipi. Dacă reușim să-i facem pe oameni să facă acest lucru, rata consumului va scădea și vom începe să vedem nu doar o refacere a rezervelor noastre, ci și o reducere a cantităților de energie pe care le consumăm”.

Să luăm în brațe animalele de companie

Acest sfat a venit în 2021 de la o companie de energie din Marea Britanie, OVO Energy, tot în cadrul unei campanii de educare a consumatorilor privind risipa de energie, în contextul creșterii prețurilor la electricitate.

Această postare a companiei a stârnit însă furie în social media din partea consumatorilor îngroziți de creșterea facturilor. Compania și-a șters ulterior postarea și și-a cerut scuze.

Să facem mișcare prin casă

A venit tot ca o recomandare a britanicilor de la OVO Energy, care au susținut că mișcarea prin casă ne va ajuta să rămânem încălziți pentru mai mult timp. În special săriturile în formă de stea, adică să sărim în timp ce ne mișcăm mâinile și picioarele.

Alte bloguri de specialitate indică flotările ca fiind cele mai potrivite și orice fel de mișcare în general, care, oricum, nu poate să ne facă decât bine.

Să montăm uși care se închid automat

În 2022, Parlamentul Spaniei a aprobat noi reguli de economisire a energiei, printre care și obligația clădirilor publice, precum magazinele, restaurantele, birourile și cinematografele, de a-și monta mecanisme automate de închidere, pentru a evita risipa prin lăsarea aerului cald să iasă sau a aerului rece să intre în timpul iernii.

Potrivit Laurei Llach, jurnalistă spaniolă la Euronews, această măsură a stârnit controverse în Spania.

„Ușile glisante au fost foarte problematice, deoarece în timpul pandemiei de COVID restaurantele au fost nevoite să investească bani pentru a le modifica, ca parte a unei «strategii a ușilor deschise» menite să evite transmiterea virusului”, a spus ea. „Acum trebuie să le schimbe din nou”.

Potrivit presei, doar 10% dintre afaceri au instalat ușile automate cerute de noile reguli, din cauza costurilor și a lipsei de timp, lucrările necesitând între 1.500 și 4.700 de euro.

Să mâncăm ghimbir

Acest sfat a venit tot de la reprezentanții companiei britanice care ne îndemna să îmbrățișăm animăluțele. Ei au explicat că, pentru a rămâne încălziți și a folosi mai puțin centrala termică, este bine să mâncăm ghimbir.

Sfatul nu este unul lipsit de fundamente științifice, consumul ghimbirului fiind recomandat pentru creșterea circulației sângelui și senzația de căldură. Alte condimente care au acest efect de încălzire sunt ardeiul iute, nucșoara, cardamomul, piperul, chimenul și coriandrul.

Să mai punem un pulover pe noi

Acesta a fost un sfat care a venit de la un politician german, Wolfgang Schäuble. El le-a spus oamenilor să poarte două pulovere pe timp de iarnă și să aibă la îndemână lumânări.

Românii sunt însă destul de sensibili la acest subiect, amintindu-și de perioada comunistă, când căldura era insuficientă și autoritățile ne sfătuiau să ne mai punem o pătură pe noi, sfat pe care eram nevoiți să-l respectăm pentru că nu aveam altă opțiune.

Să închidem ușile dulapurilor și ale sertarelor

Aceasta pentru a avea un spațiu mai mic de încălzit.

Pe lângă cele 9 idei de mai sus, există și altele care circulă pe blogurile de specialitate, care nu au prins topul: să facem băi cu prosoape umede sau să facem duș pe repede-înainte, cât timp ține o melodie, să luăm cine romantice la lumina lumânărilor, să-i punem pe copii să-și plătească singuri facturile pentru dispozitivele pe care le folosesc, să montăm oglinzi la geamuri pentru a reflecta razele soarelui în interior sau să montăm draperii mai groase, în condițiile în care putem pierde pe la ferestre chiar și 40% din căldura din locuință.