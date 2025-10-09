Știi că merită să ai încredere în ceea ce cumperi – povestea Brutăriei Lidl, locul 1 în inimile românilor

Micile bucurii de zi cu zi aduc un plus de valoare în viețile noastre – plăcerea de a savura croissantul tău preferat sau mirosul de produse de brutărie proaspăt scoase din cuptor sunt printre ele. Iar când știi că poți să ai încredere în ceea ce alegi să cumperi, ziua ta devine și mai bună.

Din cuptor, direct pe podium

Brutăria Lidl a devenit, potrivit studiilor realizate de YouGov, liderul pieței în segmentul produselor proaspete de brutărie și patiserie din România. Un rezultat care nu surprinde pe nimeni dintre cei care, măcar o dată, au fost ghidați de mirosul de produse de brutărie proaspăt scoase din cuptor, direct spre colțul preferat al magazinului.

Acolo, printre vitrine aburinde, găsești de toate: croissante franțuzești, pâine rustică românească, plăcinte aromate sau pain au chocolat abia rumenit. Fiecare produs e ambalat cu grijă și gândit pentru a păstra prospețimea și siguranța până acasă.

O călătorie a gusturilor, zi de zi

Brutăria Lidl nu e doar un loc din magazin – e o mică incursiune prin brutăriile lumii.

De exemplu, în această săptămână găsești în magazinele Lidl:

• Pain au chocolat la doar 2,09 lei (cu 21% discount cu Lidl Plus),

• Pâinea Campionilor la doar 3,99 lei (cu 31% discount cu Lidl Plus),

• Croissant cu șuncă și brânză Gouda la 2,89 lei (cu 22% discount cu Lidl Plus),

iar pentru cei care caută ceva nou, în stoc limitat, Mini Calzone te așteaptă la doar 5,99 lei.

Încrederea se coace zilnic

Într-o lume în care timpul pare mereu pe fugă, e reconfortant să știi că încă există locuri unde lucrurile bune se fac cu grijă.



Brutăria Lidl e una dintre acele opriri mici, dar importante, din rutina zilnică — acolo unde știi că merită să ai încredere în ceea ce cumperi.

Articol susținut de Lidl România