„Știrile adevărate ale revoluției naționale”. Discursuri ale lui Trump și ale fiului șahului au început să ruleze brusc la televiziunea din Iran

Imagini difuzate pe 9 ianuarie 2026 de televiziunea de stat iraniană, care arată un bărbat ce filmează vehicule în flăcări în timpul unei nopți de proteste în masă în Zanjan, Iran. FOTO: Iran state TV / AP / Profimedia

Iranul ar putea ridica interdicția privind accesul la internet în câteva zile, a declarat luni un membru al parlamentului de la Teheran, după ce autoritățile au întrerupt comunicațiile și au folosit forța pentru a reprima protestele din cadrul celor mai grave tulburări interne de la Revoluția Islamică (1979) încoace, informează Reuters.

În cel mai recent semnal care indică faptul că începe să slăbească controlul autorităților, televiziunea de stat pare să fi fost victima unui atac informatic duminică seara târziu, difuzând pentru scurt timp discursuri ale președintelui american Donald Trump și ale fiului exilat al ultimului șah al Iranului, care chemau publicul la revoltă.

Străzile Iranului au fost în mare parte liniștite timp de o săptămână, au indicat anunțurile autorităților și postările de pe rețelele de socializare, după ce protestele antiguvernamentale care au început la sfârșitul lunii decembrie au fost reprimate în cursul a trei zile de violențe în masă.

Un oficial iranian a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că numărul confirmat al morților era de peste 5.000, inclusiv 500 de membri ai forțelor de securitate, unele dintre cele mai grave revolte având loc în zonele etnice kurde din nord-vestul țării. Organizațiile iraniene care militează pentru apărarea drepturilor omului, cu sediul în Occident, afirmă, de asemenea, că mii de persoane au fost ucise.

Arestările continuă

Organizația iraniană pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a anunțat luni că un număr semnificativ de răniți în rândul protestatarilor a apărut în urma de împușcăturilor cu alice în față și piept, care au dus la orbire, hemoragii interne și leziuni ale organelor.

Televiziunea de stat a transmis că arestările au continuat duminică în tot Iranul, inclusiv în Teheran, Kerman (în sud) și Semnan (la est de capitală). Televiziunea a susținut că printre cei reținuți se aflau agenți ai unor grupuri teroriste israeliene.

Oponenții acuză autoritățile că au deschis focul asupra demonstranților pașnici pentru a înăbuși disidența. Conducătorii clericali iranieni afirmă că mulțimile înarmate, încurajate de dușmani străini, au atacat spitale și moschei.

Numărul morților este mult mai mare decât în cazul precedentelor valuri de revolte antiguvernamentale reprimate de autorități în 2022 și 2009. Violențele au atras amenințări repetate din partea lui Trump cu intervenția militară, deși acesta a dat înapoi după ce uciderile pe scară largă au încetat.

Avertismentele lui Trump au stârnit temeri în rândul statelor arabe din Golf cu privire la o escaladare mai amplă, astfel că aceste țări s-au angajat în intense eforturi diplomatice cu Washingtonul și Teheranul. Ambasadorul Iranului în Arabia Saudită, Alireza Enayati, a declarat luni că „declanșarea oricărui conflict va avea consecințe pentru întreaga regiune”.

Internetul va fi restabilit când „condițiile vor fi potrivite”

Comunicațiile din Iran, inclusiv internetul și liniile telefonice internaționale, au fost în mare parte întrerupte în zilele care au precedat cele mai grave tulburări. De atunci, întreruperea a fost parțial atenuată, permițând apariția relatărilor despre atacurile pe scară largă asupra protestatarilor.

Netblocks, o platformă care monitorizează internetul, a afirmat luni că indicatorii arată că conectivitatea națională a rămas minimă, dar că o „rețea filtrată”, cu restricții gestionate, permitea trecerea unor mesaje, sugerând că autoritățile testează un internet puternic filtrat.

Ebrahim Azizi, șeful Comisiei pentru Securitate Națională și Politică Externă a parlamentului de la Teheran, a declarat că organismele de securitate de vârf vor decide în zilele următoare cu privire la restabilirea internetului, serviciul urmând să fie reluat „de îndată ce condițiile de securitate vor fi adecvate”.

Un alt membru al parlamentului, Hamid Rasaei, a spus că autoritățile ar fi trebuit să asculte plângerile anterioare ale liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, cu privire la „cyberspațiul corupt”.

În timpul incidentului de duminică de la televiziunea de stat – un aparent episod de piraterie cibernetică -, ecranele au difuzat un segment de câteva minute cu titlul „știrile adevărate ale revoluției naționale iraniene”.

Segmentul a inclus mesaje de la Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, care locuiește în SUA, în care se făcea apel la o revoltă pentru a răsturna guvernarea clerului musulman șiit care conduce țara din 1979 încoace, de când a avut loc revoluția care l-a răsturnat pe tatăl acestuia.

Pahlavi a devenit o voce proeminentă a opoziției și a declarat că intenționează să se întoarcă în Iran, deși este dificil de evaluat în mod independent cât de puternic este sprijinul pentru el în interiorul țării.