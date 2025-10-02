„Stop complicității la genocid”. Mai multe organizații cer României să încheie colaborarea cu Elbit Systems, „cel mai mare producător israelian de armament”

Mai multe persoane participă la un protest pro-Palestina organizat în București în data de 31 august 2025. Foto: Inquam Photos / Tudor Pană

Zeci de organizații anunță lansarea campaniei „Elbit Out”, prin care cer statului român să încheie orice formă de colaborare cu firma Elbit System, pe care o descriu ca fiind „cel mai mare producător israelian de armament”, în contextul situației umanitare din Fâșia Gaza. Campania va fi lansată duminică, 5 octombrie, când va fi organizat și un protest, în București, conform unui comunicat de presă transmis de inițiatori.

Organizațiile inițiatoare, coordonate de „Palestine Solidarity Cluj-Napoca”, spun că România găzduiește trei sucursale ale companiei israeliene de armament Elbit Systems, „care facilitează producția de tehnologii și echipament militare folosite în Fâșia Gaza și Cisiordania”.

„Exporturile de echipamente militare ale României către Israel, precum muniție, componente pentru drone, vehicule blindate sau sisteme de supraveghere transformă România într-un partener activ în menținerea regimului de apartheid și a represiunii sistematice împotriva poporului palestinian”, consideră organizațiile.

Organizațiile atrag atenția că deși sunt în curs anchete internaționale privind acuzațiile de comitere de genocid de către Israel în Gaza, „România continuă să importe și să exporte armament dinspre și către Israel și să producă echipamente și tehnologii militare prin cele trei subsidiare ale Elbit Systems”.

„Acestea sunt ulterior utilizate în Gaza, Cisiordania și Ierusalimul de Est împotriva populației civile palestiniene”, spune organizațiilor

Protest în București: „Stop înarmării Israelului”

Campania „Elbit Out” va fi lansată duminică, cu ocazia unei dezbateri intitulate „De la dreptul internațional la acțiunea națională: Datoria României de a opri genocidul din Gaza”, care va avea loc duminică, 5 octombrie, de la ora 13:00, la Random House, str. Vasile Lascăr nr. 69.

„Printre vorbitori se vor afla Dr. Shahd Hammouri, lector în Drept Internațional la Universitatea din Kent (UK) și Giorgia Gusciglio, co-coordonatoare a campaniilor pentru Boicot, Dezinvestire și Sancțiuni (BDS) în Europa”, conform organizatorilor.

După dezbatere, va fi organizat și un marș, între Piața Universității și Piața Victoriei din București.

„Manifestația publică va marca doi ani de la începerea genocidului în Fâșia Gaza și va reitera solidaritatea cu poporul palestinian, precum și cerințele cetățenilor ca statul român să facă pasul corect legal și moral de a întrerupe comerțul de arme cu Israel și Elbit Systems. Evenimentul va include discursuri din partea unor invitați internaționali, precum și din mai multe orașe ale țării, care vor fi urmate de un marș între Piața Universității și Piața Victoriei”, spun organizatorii.

Campania „Elbit Out” este coordonată de Palestine Solidarity Cluj-Napoca în colaborare cu Solidaritate România-Palestina, Moldova pentru Palestina, Absorbante pentru Toate, Blocul Tineretului Muncitoresc, Căși Sociale ACUM!, Colectiva Urzica, Fundraisers for Falastin RO, Grupul de Acțiune Socialistă, Partidul SENS, Platforma L.E.F.T., Mișcarea pentru Boicot, Dezinvestire și Sancțiuni (BDS), Stop ReArm Europe și International Peoples’ Assembly.