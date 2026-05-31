Strada din România pe care „conviețuiesc” cel trei mari religii monoteiste. Sociolog, despre imaginea „umbrită de un val de comentarii xenofobe”

După reinaugurarea Templului Israelit din Constanța, Mircea Kivu spune că i s-a părut „întotdeauna fascinant” cum „conviețuiesc” în acea zonă lăcașuri de cult ale iudaismului, islamului, romano-catolicismului și ortodoxismului. Sociologul atrage, însă, atenția asupra unui „val de comentarii xenofobe și antisemite”.

Sinagoga Mare a fost reinaugurată vineri, după lucrări de reabilitare.

„Am considerat întotdeauna fascinant felul în care conviețuiesc, pe aceeași stradă din Peninsula Constanței, cele patru edificii de cult: Sinagoga Mare, Moscheea Carol I, Biserica Romano-Catolică Sf. Anton de Padova și Catedrala Ortodoxă Sfinții Petru și Pavel. Și m-a bucurat vestea ca sinagoga, pe care ultima oară o văzusem cotropită de bălării, a fost renovată”, a declarat Mircea Kivu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Distribuind o fotografie cu cele patru lăcașuri de cult situate în aceeași zonă, el a spus că „este păcat că această imagine emblematică e umbrită de un val de comentarii xenofobe și antisemite”.

„Îi invit pe autorii unor astfel de comentarii să parcurgă pe jos traseul din imagine, să stea de vorbă cu oamenii întâlniți și… să se mai gândească”, a conchis Mircea Kivu.

Despre conviețuirea comunităților religioase din Constanța a vorbit și istoricul Daniel Citirigă, care a remarcat că la inaugurarea sinagogii prim-rabinul Rafael Shaffer a fost întâmpinat de Iusuf Murat, reprezentantul Cultului Musulman în România.

Citirigă a pus evenimentul în contrast cu decizia autorităților române de a închide Consulatul general al Rusiei de la Constanța ca răspuns la incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a căzut pe un bloc de locuințe în noaptea de joi spre vineri. „Aș zice ca au venit la Constanța cei care lipseau, și pleacă cei care erau în plus. Un moment istoric pentru oraș”, a scris el, într-o postare pe Facebook.

