Nicușor Dan a publicat poze cu rămășițele dronei prăbușite la Galați și a anunțat concluziile raportului tehnic. „Singurul responsabil e Rusia”

„Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ”, a declarat președintele Nicușor Dan, sâmbătă, într-o postare în care prezintă detalii din raportul autorităților.

În mesajul său, Nicușor Dan nu menționează că traiectoria dronei se modificase după ce a fost lovită de mijloacele de apărare ale Ucrainei, cum sugerase anterior.

Potrivit președintelui, „concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român” este că drona care a căzut pe blocul de locuințe din municipiul Galați, în noaptea de joi spre vineri, era una de proveniență rusească, de tip Geran-2.

Nicușor Dan spune că această concluzie a fost trasă „pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice”.

„Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice «ГЕРАН-2», iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă”, a explicat șeful statului.

El a precizat că raportul arată și că „marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani”.

„Analizele fizico-chimice au confirmat prezența acelorași tipuri de materiale și combustibili identificați în mod repetat la aparate din această serie. Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească”, a adăugat Nicușor Dan.

„Rezultatele acestei anchete vor fi comunicate aliaților noștri”

Președintele a afirmat că „siguranța cetățenilor români și integritatea teritoriului național sunt obligații fundamentale ale statului român și vor fi apărate cu toată fermitatea”.

„Faptul că un astfel de aparat a lovit un bloc de locuințe din România, provocând răniți și pagube materiale, este de o gravitate deosebită, iar singurul responsabil este Rusia”, a mai declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că România își va informa aliații cu privire la concluziile anchetei.

„Rezultatele acestei anchete vor fi comunicate aliaților noștri și structurilor competente din cadrul NATO și al Uniunii Europene. România va continua să acționeze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței și pentru protejarea cetățenilor săi. România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român”, a conchis președintele Dan.

Ce spusese Putin despre proveniența dronei și cum a reacționat Bucureștiul

În cadrul unor declarații făcute vineri, președintele Rusiei a pus la îndoială proveniența rusească a dronei care a lovit blocul din Galați.

„Nu știu ce fel de dronă a explodat în România. Să ne trimită resturile”, le-a spus Vladimir Putin reporterilor, citat de Kyiv Post.

Tot vineri, într-o conferință de presă susținută ulterior la MApN, ministrul interimar al Apărării din România a infirmat speculațiile „cum că drona, care a creat incidentul din această dimineață, nu ar fi rusească”.

„Îi invităm pe cei din Rusia care consideră că există detalii în urma cărora drona asta nu ar fi rusească, de mâine, să vină la sediul Direcției Generale de Informații a Armatei, unde să își caute numărul de serie de pe produsele cu producție în Rusia. Înțeleg ceața asta indusă în jurul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, însă ceea ce s-a găsit acolo este, în baza seriei componentelor respective, fără îndoială un produs de fabricație rusească”, a declarat Radu Miruță.

O dronă rusească s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați. Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce alți doi – o femeie și un copil de 14 ani – au suferit arsuri și au fost spitalizați. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate.

Este „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a spus Nicușor Dan, care a anunțat închiderea Consulatului rus de la Constanța.