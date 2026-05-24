Localitatea unde o stradă a fost marcată cu 66 de plăcuțe cu numele ei, unele puse și în câmp. Primarul orașului: „Cu ce vă deranjează?”

„Cetățenii umblau și nu mai știau pe ce străzi umblă”, spune un director din cadrul Primăriei.

În orașul Popești-Leordeni, aflat la marginea Bucureștiului, Primăria a schimbat panourile cu denumirile străzilor. Au apărut indicatoare puse pe stâlpișori, la fiecare intersecție cu o altă stradă. Iar pe strada Mirăslău, asta a însemnat, în total, 66 de plăcuțe cu numele străzii.

Strada Mirăslău începe de la interecția cu Șoseaua Berceni, traversează principalul drum al orașului – adică șoseaua Olteniței – și se încheie, după aproximativ trei kilometri, la intersecția cu Popești-Români.

O jumătate din stradă este neasfaltată, iar cealaltă este asfaltată. Pe toată lungimea ei, cu excepția intrărilor, sunt însă indicatoare cu numele: „strada Mirăslău”.

Indicatoarele de pe strada Mirăslău

Dinspre direcția șoselei Berceni, primul indicator apare într-un câmp. După cele câteva ansambluri de locuințe, terenul este încă liber. Apar, însă, stâlpișori albaștri cu numele străzilor.

Primul apare la intersecția Mirăslău cu Solstițiului. Plăcuțele semnalează că atât la stânga, cât și la dreapta continuă strada Mirăslău. În jur, nimic.

Intersecția Mirăslău cu Solstițiului

Plăcuțele nu sunt scrise față-verso, iar pentru a arăta că strada continuă la stânga au fost imprimate două astfel de indicatoare, care au fost prinse cu șuruburi de stâlp. Alte două au fost folosite pentru a indica că și la dreapta continuă aceeași stradă. În total, patru plăcuțe cu numele străzii.

Aproape 100 de metri mai încolo, la intersecție cu strada Echinocțiului, situația se repetă. Tot câmp, tot un stâlp albastru care amintește: este strada Mirăslău. Și la stânga, și la dreapta. Alte patru plăcuțe cu același nume.

Intersecția Mirăslău cu strada Echinocțiului / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews

Peste alți 100 de metri, la intersecție cu strada Apusului, din nou aceeași situație. Din nou, patru plăcuțe.

În total, pe toată strada Mirăslău sunt 17 astfel de stâlpi cu indicatoare. Cu o singură excepție, toți stâlpișorii au patru plăcuțe cu numele străzii Mirăslău. În total, pe cei 3 kilometri, sunt 66 astfel de plăcuțe metalice.

Galerie foto

(+12) :

„Nu mă uit după ele”

În zona neasfaltată a străzii, un bărbat spune direct: „Popeștiul are probleme mult mai mari decât niște indicatoare”. Arată cu degetul spre drum. „Dacă vreți să treceți mai în față, poate cu niște cizme de cauciuc”, continuă el.

Continuarea străzii Mirăslău spre șoseaua Berceni, care încă nu a fost asfaltată / FOTO: Ștefania Gheorghe / HotNews

Recunoaște că nu folosește marcajele, nu se ghidează după ele, dar „cred că trebuia făcute și din astea”. Un alt localnic recunoaște și el: „Nu mă uit după ele”.

Indicatoare și către înfundătură

Situația străzii Mirăslău nu este una unică. Sunt și alte zone unde au fost puse indicatoare la câteva zeci de metri distanță. De exemplu, pe strada Popești-Români la intersecție cu Troiței este un stâlp albastru cu patru plăcuțe pe care scrie numele străzii. La aproximativ 30 de metri, la o altă intersecție, au fost folosite din nou patru plăcuțe cu numele străzii Popești-Români.

Tot în zonă, se află strada Unirii, care se termină într-o înfundătură. Cu 40 de metri înainte, însă, la o altă intersecție, sunt puse din nou plăcuțe cu numele străzii. La alți 30 de metri sunt alte indicatoare cu numele străzii, iar vizavi este rămasă și fosta plăcuță.

Strada Unirii din Popești-Leordeni

Cum explică primarul

Contactat de Hotnews, primarul din Popești-Leordeni, Petre Iacob (PSD), spune că toate indicatoarele, care au început să fie montate din octombrie 2025, au fost puse potrivit avizelor primite.

„Cu ce vă deranjează sau cu ce deranjează cetățenii? Dacă nu sunt semne nu e bine, dacă sunt, sunt prea multe. Noi le-am pus așa? A fost și cu acceptul cetățenilor”, a declarat primarul.

„Cetățenii umblau și nu mai știau pe ce străzi umblă”

Primarul nu a vrut să ofere mai multe detalii. A spus, însă, că o va face directorul executiv al Direcției de administrare a domeniului public și privat din cadrul Primăriei Popești-Leordeni, Bogdan Cernătescu.

„Aceste semne sunt la o intersecție cu o altă stradă, că doar nu se puneau doar de dragul să fie puse. Au fost puse la cererea cetățenilor, care umblau și nu știau pe ce străzi umblă”, a declarat Cernătescu.

El spune că este primul an când au fost puse aceste indicatoare. „De 20 de ani nu s-a mai pus nicio tăbliță de străzi în oraș”, afirmă el, deși în mai multe zone din Popești-Leordeni plăcuțele vechi sunt încă intacte.

Plăcuțele vechi cu numele străzii Mirăslău, care are acum și 17 stâlpișori cu 66 de plăcuțe cu numele străzii / FOTO: Ștefania Gheorghe / HotNews

Câți stâlpișori, câte plăcuțe

HotNews a trimis o solicitare către Primăria Popești-Leordeni referitor la sumele plătite pentru plăcuțele cu nume de străzi. Instituția nu a răspuns, ci a transmis că „nu am încheiat contract/contracte având ca obiect montarea indicatoarelor cu nume de străzi pe raza U.A.T. Popești-Leordeni”.

A precizat, însă, că pe străzile din orașul Popești-Leordeni au fost puși 1.800 de stâlpișori. Nu a transmis și câte plăcuțe.

Nu este pentru prima oară când amenajările Primăriei din Popești-Leordeni atrag atenția. În 2021, Libertatea scria că autoritățile au înghesuit 20 de coșuri de gunoi în 30 de metri, punând câte două și în foișoare.