Strâmtoarea Ormuz: Pasajul pentru care s-au luptat grecii și otomanii, ale cărei țărmuri erau cândva numite Coasta Piraților

Nu este prima dată când lumea și-a ținut respirația în fața Strâmtorii Ormuz . Din cele mai vechi timpuri până în prezent, imperiile s-au ciocnit pentru controlul acestei înguste fâșii de mare care unește bogăția, energia și puterea geopolitică, scrie Wall Street Journal.

Încă din vremea Persiei antice, puteri mondiale succesive, inclusiv grecii, otomanii și portughezii, au încercat să controleze strâmtoarea. A fost odată unul dintre cele mai bogate locuri de pe Pământ, deoarece mirodeniile, mătasea și bijuteriile din India circulau prin apele sale cu destinația centrelor comerciale precum Bagdad și, în cele din urmă, a Europei. Zheng He, un navigator chinez din secolul al XV-lea, a vizitat strâmtoarea, iar Marco Polo a scris despre marinarii care își asumau riscuri acolo.

În punctul său cel mai îngust, pasajul maritim prin Strâmtoarea Ormuz nu are o lățime mai mare de 3 kilometri. Cu toate acestea, aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin el.

Acest „accident” geografic conferă Iranului o putere enormă: controlează coasta de nord și poate afecta direct fluxul de energie către economia globală.

Nu este o coincidență faptul că astăzi conflictul reapare cu atâta intensitate. Este pur și simplu cel mai recent capitol dintr-o poveste foarte veche, notează Wall Street Journal, și ne amintește de ce s-a întâmplat cu secole în urmă.

Imperii în conflict

Grecii, otomanii și portughezii au încercat cu toții să controleze strâmtoarea în diferite momente, notează WSJ. Conflictele privind suveranitatea sa au fost constante, deoarece oricine o deținea putea controla comerțul dintre Est și Vest.

În secolul al XIX-lea, negustorii europeni au ajuns să numească zona „Coasta Piraților”, din cauza atacurilor asupra navelor comerciale de către grupuri care operau de pe țărmurile a ceea ce este acum Golful.

Logica era aceeași ca și astăzi: controlul pasajului înseamnă putere.

Petrolul schimbă totul

Importanța regiunii a crescut vertiginos în anii 1930, când au fost descoperite zăcăminte mari de petrol în Arabia Saudită și Bahrain.

Din acel moment, Strâmtoarea Ormuz nu mai este doar un centru comercial – devine „artera” energiei globale.

Timp de decenii, securitatea zonei Golfului a trecut mai întâi prin Marea Britanie și apoi prin șahul pro-occidental al Iranului. Totul s-a schimbat odată cu Revoluția Iraniană din 1979.

Momentul în care Washingtonul își schimbă doctrina

Criza cu Iranul conduce SUA la o nouă strategie. Președintele Jimmy Carter declară în 1980 că orice încercare de a controla Golful Persic va fi considerată un atac asupra intereselor vitale ale SUA.

De atunci, fiecare președinte american s-a confruntat cu aceeași dilemă: cum să protejeze transportul maritim fără a duce la un război mai amplu.

Cea mai apropiată comparație cu ziua de azi este cu „războiul petrolierelor” din anii 1980, când Iranul și Irakul au atacat infrastructura petrolieră, iar SUA au preluat escortarea navelor.

Aceeași lucrare, într-o versiune mai periculoasă.

Astăzi, Iranul readuce la viață o strategie veche: atacuri navale, drone, atacuri portuare — toate cu scopul de a împiedica tranzitul și de a exercita presiune prin prețurile la energie.

Diferența este că acum piețele sunt mai sensibile, dependența de energie este mai mare, iar echilibrele geopolitice sunt mai fragile.

După cum remarcă analiștii, Ormuz nu este doar o strâmtoare. Este punctul unde se întâlnesc resursele, bogăția și puterea.

Și de aceea, timp de secole, toată lumea a vrut să o controleze.