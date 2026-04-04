Strâmtoarea Ormuz, deschisă de Iran pentru o parte din nave

Iranul a autorizat trecerea vaselor cu bunuri esențiale către porturile sale prin strâmtoarea Ormuz, potrivit unei scrisori citate de agenția de presă iraniană Tasnim, transmite sâmbătă DPA.

Scrisoarea indică faptul că navele care se îndreaptă spre porturile iraniene, inclusiv cele aflate în prezent în Golful Oman, trebuie să se coordoneze cu autoritățile și să respecte protocoalele stabilite pentru tranzitarea strâmtorii, a menționat Tasnim, conform Agerpres.

Pe de altă parte, două dintre cele 15 nave cu proprietari turci care așteaptă la intrarea în strâmtoarea Ormuz au primit până acum permisiunea de a o tranzita, a spus ministerul turc al transporturilor Abdülkadir Uraloglu pentru postul CNN Turk.

El a precizat că patru nave au optat pentru rămânerea pe loc. De asemenea, sunt în desfășurare discuții cu autoritățile abilitate pentru a se permite celorlalte nouă nave să tranziteze strâmtoarea.

Războiul declanșat în 28 februarie de SUA și Israel împotriva Iranului a blocat aproape în totalitate transporturile a aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat din lume prin strâmtoare, provocând întreruperi în aprovizionarea cu țiței și explozia prețurilor carburanților.