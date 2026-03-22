Strâmtoarea Ormuz este deschisă, dar nu pentru navele „inamicilor”. Mesajul Iranului, după ultimatumul lui Trump

Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă pentru transportul maritim, cu excepția navelor asociate „inamici­lor Iranului”, a declarat duminică reprezentantul Teheranului la agenția maritimă a ONU, după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va viza centralele electrice iraniene dacă această rută nu este „complet deschisă” în termen de 48 de ore, notează Reuters.

Ali Mousavi a declarat că Teheranul este pregătit să coopereze cu Organizația Maritimă Internațională pentru a îmbunătăți siguranța navigației și pentru a proteja navigatorii din Golf. El a adăugat că navele care nu sunt asociate „inamici­lor Iranului” pot traversa strâmtoarea, dacă își coordonează măsurile de securitate și siguranță cu autoritățile iraniene.

„Diplomația rămâne prioritatea Iranului. Totuși, încetarea completă a agresiunilor, precum și încrederea reciprocă sunt și mai importante”, a spus Mousavi, adăugând că atacurile Israelului și ale Statelor Unite împotriva Iranului se află „la originea situației actuale din Strâmtoarea Ormuz”.

Ultimatumul lui Trump

Donald Trump a lansat sâmbătă seară un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea completă a rutei maritime prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global. Altfel, Statele Unite vor lovi infrastructura energetică iraniană.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a transmis liderul SUA sâmbătă seară, într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

Trump a postat pe platforma sa Truth Social la ora 23:44 GMT pe 21 martie, ceea ce înseamnă că Iranul are timp până la ora 23:44 GMT pe 23 martie (01:44, ora României, pe 24 martie și 03:14 la Teheran) pentru a îndeplini cererea președintelui SUA.

Armata iraniană a reacționat duminică, anunțând că va viza infrastructura energetică și stațiile de desalinizare din regiune dacă Donald Trump își va pune în aplicare amenințarea de a distruge centralele electrice ale țării.