Strâmtoarea Ormuz hrănește 100 de milioane de oameni. Implicații majore ale închiderii, dincolo de problemele din sectorul energiei

Strâmtoarea Ormuz, pe unde trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate, este mai mult decât o rută de energie pentru țările din Golful Persic, fiind locul prin care trec majoritatea transporturilor de alimente pe care le importă regiunea, una considerată acum cu risc sporit de către asiguratorii și companiile de transport maritim, potrivit CNN.

Arabia Saudită își importă peste 80% din alimente, Emiratele Arabe Unite, în jur de 90%, iar Qatar – circa 98%. Tot prin Strâmtoarea Ormuz trece și cea mai mare parte a importurilor alimentare irakiene.

Conform UK Maritime Trade Operations (UKMTO), o agenție de monitorizare condusă de armata britanică, aproape două duzini de nave au fost atacate în regiune de la începutul războiului, pe 28 februarie, inclusiv o navă de marfă în largul coastei Omanului. Prin urmare, companiile de transport maritim nu sunt dispuse să își asume riscul de a traversa Strâmtoarea Hormuz.

Întrucât calea navigabilă este practic închisă din cauza războiului, transportatorii de alimente se străduiesc acum să găsească rute alternative, unele mai costisitoare și mai solicitante din punct de vedere logistic, care oricum nu pot înlocui complet fluxul pierdut. Astfel, crește posibilitatea unor prețuri mai mari, iar opțiunile consumatorilor se reduc.

Chiar și Iranul, care a provocat închiderea strâmtorii ca parte din riposta la atacurile lansate de Statele Unite și Israel împotriva sa, depinde de Ormuz pentru o mare parte din comerțul său.

Lanțurile de aprovizionare ar putea fi în pragul celor mai severe turbulențe după crizele provocate de pandemia de COVID-19 și startul războiului pe scară largă din Ucraina, a avertizat Programul Alimentar Mondial (WFP).

Costurile de transport au crescut brusc, spune Carl Skau, director executiv adjunct al PAM.

Probleme mari în transportul de mărfuri

Potrivit retailerilor, deși nu este iminentă o criză a foametei în regiunea Golfului, conflictul a afectat semnificativ transportul maritim de mărfuri.

Kibsons International, retailer de legume și alimente proaspete cu sediul în Emiratele Arabe Unite, care importă 50.000 de tone de alimente pe an, din țări ca Africa de Sud și Australia, a spus că atenția se îndreaptă acum spre redirecționarea transporturilor.

„În acest moment, lanțul de aprovizionare este extrem de dificil”, a declarat Daniel Cabral, director de achiziții la Kibsons.

O problemă o reprezintă și numărul mare de nave aflate pe mare. Kibsons are „tone” de alimente – majoritatea proaspete – în containere pe nave care așteaptă în prezent în afara strâmtorii, a declarat Cabral pentru CNN, fără date de sosire confirmate sau chiar porturi. „Există multă incertitudine”, a spus el.

„Clauze de război” activate

Reprezentantul Kibsons a explicat că acum intră în vigoare așa-numitele „clauze de război” din contractele de transport maritim. Acestea protejează navele de intrarea în teritorii periculoase și le dau dreptul de a alege un port de debarcare pentru transporturi.

Unul dintre containerele Kibsons, a cărui destinație era portul Jebel Ali din Dubai, se află acum în Mundra, India. Un altul a fost redirecționat către Colombo, Sri Lanka.

Chiar și așa, problemele nu se încheie odată cu sosirea pe uscat.

„Linia de transport a spus: «Ce ați dori să faceți acum cu el? Ați dori să-l vindeți în India?» Sau, știți, «ce plănuiți cu el?» Iar asta ne pune într-o poziție foarte dificilă”, a adăugat Cabral.