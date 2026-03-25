Iranul respinge propunerea SUA de încheiere a războiului. „Nu îi vom permite lui Trump să dicteze momentul” / Cinci condiții de la Teheran

Președintele SUA, Donald Trump, în timpul unei întâlniri cu consilierii săi la complexul Mar-a-Lago, după lansarea Operațiunii Epic Fury împotriva Iranului, pe 1 martie 2026. Credit line: White House Photo / Alamy / Profimedia

Teheranul a analizat și a respins propunerea înaintată de Statele Unite pentru încheierea războiului, a declarat un oficial de rang înalt din domeniul securității politice pentru postul de televiziune Press TV, canalul în limba engleză al televiziunii de stat iraniene, potrivit conform The Guardian și SkyNews.

Potrivit oficialului iranian, orice încetare a ostilităților va avea loc doar în condițiile și în ritmul stabilite de Iran, adăugând că țara „nu îi va permite lui Donald Trump să dicteze momentul încheierii conflictului”.

„Iranul va pune capăt războiului atunci când va decide și când propriile sale condiții vor fi îndeplinite”, a declarat oficialul, citat de Press TV, care a calificat propunerea SUA drept „excesivă”.

Acesta a invocat și tentative anterioare de negocieri și a acuzat Statele Unite că nu au o intenție reală de a purta un dialog substanțial, susținând că actuala ofertă de negocieri reprezintă un pretext pentru amplificarea tensiunilor.

El a adăugat că Teheranul a transmis Statelor Unite, printr-un intermediar, că își va continua apărarea și a stabilit cinci condiții în care va pune capăt conflictului:

încetarea „agresiunilor și asasinatelor”;

mecanisme concrete care să garanteze că Iranul nu va mai fi atacat;

plata despăgubirilor și a reparațiilor de război;

încheierea conflictului pe toate fronturile și pentru toate grupările de rezistență implicate în regiune;

recunoaștere internațională și garanții privind autoritatea Iranului asupra Strâmtorii Ormuz.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că răspunsul inițial al Iranului la propunerea Statelor Unite de a pune capăt războiului nu a fost „pozitiv”, adăugând că Teheranul încă analizează documentul.

Oficialul a precizat că reacția inițială a fost transmisă către Pakistan, pentru a fi comunicată mai departe Washingtonului.

Declarațiile vin după ce oficiali pakistanezi au confirmat anterior că Iranul a primit propunerea în 15 puncte a Statelor Unite pentru încheierea atacului americano-israelian.

Donald Trump a susținut că SUA negociază cu Iranul pentru o încetare a focului, afirmând că Washingtonul discută cu „persoanele potrivite” din Iran și că „își doresc foarte mult să ajungă la un acord”.

Oficialii iranieni au negat însă în mod repetat că ar exista negocieri cu Statele Unite. Astăzi, un purtător de cuvânt militar a declarat ironic că Trump „negociază cu el însuși”.

Un plan în 15 puncte

Mai multe surse citate de New York Times, Bloomberg și Reuters au vorbit despre un plan de pace în 15 puncte , care ar fi fost trimis Iranului prin intermediul Pakistanului.

Este neclar însă dacă propunerile SUA oferă o noutate, prin comparație cu negocierile eșuate de dinainte de război, și la fel de neclar este dacă regimul de la Teheran este dispus să ia în considerare punctele de vedere ale SUA sau dacă Israelul susține propunerile.

Detaliile exacte ale propunerii în 15 puncte rămân neclare, deși Trump a sugerat public că orice acord ar trebui să includă o interdicție ca Iranul să obțină vreodată o armă nucleară sau să îmbogățească materiale radioactive în scopuri civile.

Postul israelian Channel 12 a afirmat că Statele Unite urmăresc un armistițiu de o lună pentru a discuta planul în 15 puncte.

Presa israeliană a mai afirmat că planul ar include desființarea programului nuclear al Iranului, încetarea sprijinului acordat grupurilor proxy din regiune și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

New York Times, care a scris pentru prima dată despre existența planului, a spus că acesta vizează inclusiv programul balistic iranian.