Strategia AUR în cazul ruperii coaliției de guvernare. Peiu: „Un guvern minoritar nu are legătură cu realitatea politică”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat marţi că formaţiunea sa nu intenţionează să intre în nicio coaliţie sau înţelegere cu vreunul din partidele actualei coaliţiei de guvernare, până la alegeri, informează News.ro.

„Noi depunem o moţiune de cenzură în fiecare sesiune parlamentară. Pentru această sesiune parlamentară, ne-am gândit că ar fi optim ca discuţia şi votul asupra moţiunii de cenzură să aibă loc imediat după sau în ziua de 13 mai, atunci când se va face public rezultatul economiei româneşti pe trimestru 1, ceea ce va conduce la ideea de trei trimestre de când este acest guvern în funcţie, de scădere economică, de recesiune”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

El a precizat că vor purta negocieri cu orice parlamentar pentru a vota o moţiune de cenzură, aşa cum au făcut-o întotdeauna.

„Nu văd de ce doar cu PSD am discuta acest lucru. Putem să discutăm şi cu parlamentari neafiliaţi şi cu alte grupuri parlamentare. Nu trebuie să limităm la PSD. Nu avem nicio relaţie specială cu PSD şi nici nu intenţionăm să avem o relaţie specială cu vreunul din partidele actualei guvernări”, a menţionat Peiu.

Liderul senatorilor AUR susține că, indiferent dacă PSD rămâne sau nu la guvernare după 20 aprilie, data la care social-democrații ar trebui să se pronunțe asupra acestui subiect, majoritatea guvernamentală poate fi verificată doar prin moțiune de cenzură.

„La votul asupra moţiunii de cenzură se va vedea cine este în opoziţie şi cine e la putere. Dacă guvernul rămâne în funcţie, înseamnă că avem un guvern larg majoritar consolidat. Dacă moţiunea de cenzură trece, înseamnă că guvernul a fost minoritar, dar nu este. Ideea că un guvern poate să fie minoritar nu are legătură cu realitatea politică”, a spus Petrişor Peiu.

Senatorul a mai spus că AUR nu va fi parte a unei coaliții sau alianțe înainte de alegerile parlamentare.

„Nu intenţionăm să intrăm în nicio coaliţie, alianţă sau înţelegere cu vreunul din partidele actualei coaliţiei de guvernare, până la alegeri. Nici măcar să sprijinim cu vreun vot, în Parlament un guvern aşa zis minoritar, că atunci n-ar mai fi minoritar”, a afirmat Peiu.

În cazul în care guvernul nu va mai avea susținere suficientă în Parlament, se impun alegeri anticipate, crede senatorul AUR.