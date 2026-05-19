Strategia cu care Ucraina aplică o dublă lovitură Rusiei, într-un moment critic al războiului. „Cred că nu am văzut apogeul”

Lovind inițial apărarea antiaeriană, Ucraina a deschis calea pentru atacuri cu rază lungă, cum au fost cele ce au afectat rafinăria din Tuapse. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Kievul folosește dronele pentru lovituri intense cu rază medie de acțiune (30-180 de kilometri în spatele frontului), care perturbă operațiunile Rusiei și deschid calea pentru atacuri cu rază lungă de acțiune, explică oficialii ucraineni pentru Reuters.

Cu unele rafinării de petrol în flăcări și o ofensivă terestră care stagnează, Rusia se confruntă cu probleme în războiul său împotriva Ucrainei, probleme cauzate în special de capacitatea Kievului de a folosi cu succes dronele pentru a echilibra forțele, altfel inegale.

Lovind apărarea antiaeriană și infrastructura logistică aflată la zeci de kilometri în spatele liniilor frontului, Ucraina perturbă avansul Rusiei pe câmpul de luptă și deschide calea pentru lovituri cu rază lungă asupra instalațiilor petroliere și militare rusești, au declarat doi comandanți ucraineni, doi specialiști în drone și trei analiști militari pentru Reuters.

„Rolul atacurilor pe distanță medie este în prezent decisiv”

Oficialii ucraineni afirmă că, în ultimele luni, Kievul a alocat mai multe resurse pentru „loviturile pe distanță medie”, care se desfășoară de obicei între 30 și 180 km în spatele liniilor frontului.

Acest lucru a permis Ucrainei să lovească radarele rusești, apărarea antiaeriană cu rază scurtă și medie de acțiune, infrastructura de comunicații, logistica și vehiculele militare de mari dimensiuni la „adâncime operațională”, au declarat sursele.

Dronele de atac cu rază lungă de acțiune pot acum să treacă mai ușor de apărare pentru a lovi instalațiile petroliere rusești aflate departe în spatele liniilor frontului, a declarat Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina.

„Rolul atacurilor pe distanță medie este în prezent decisiv”, a declarat Brovdi pentru Reuters.

Rusia a redus producția de petrol

Analiștii din domeniul apărării spun că aceste atacuri nu pot, singure, să întoarcă soarta războiului, dar au un impact important. Iar dinamica războiului s-ar putea schimba.

În ultimele câteva luni, atacurile cu drone ucrainene pe distanță lungă au provocat cele mai extinse daune infrastructurii petroliere ruse de la invazia Moscovei din 2022.

Luna trecută, Rusia a redus producția de petrol din cauza atacurilor cu drone asupra porturilor și rafinăriilor, iar aprovizionarea cu țiței prin singurul oleoduct rămas al Rusiei către Europa a fost oprită.

Atacurile au ridicat moralul în Ucraina după o iarnă de atacuri rusești asupra rețelei sale electrice, iar ritmul avansului Rusiei pe câmpul de luptă este tot mai lent.

Sistemele antiaeriene, cele mai frecvente ținte

Președintele Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că numărul atacurilor ucrainene cu rază medie s-a dublat față de luna martie și a crescut de patru ori față de februarie.

„Kusto”, un comandant de pe front din cadrul Batalionului 7 al Brigăzii 414 Separate de Sisteme Fără Pilot din Brovdi, a spus pentru Reuters că capacitățile Ucrainei de a lansa astfel de lovituri au crescut semnificativ începând din toamnă.

„Ne-am extins, am crescut numărul echipajelor și am extins numărul de sisteme utilizate. Există, de asemenea, o mai mare diversitate în ceea ce privește platformele disponibile”, a declarat el pentru Reuters.

Kusto a spus că unitatea sa se concentrează în principal pe ținte aflate la o distanță de până la 100 km de linia de contact.

El a afirmat că instalațiile radar rusești și sistemele de apărare aeriană, precum Buk, Tor și Pantsir, reprezintă țintele cu cea mai mare valoare. Alte ținte principale sunt vehiculele de mari dimensiuni și logistica.

Drone de producție ucraineană

„Aeronava (drona) zboară de obicei la aproximativ 150 de kilometri de punctul de lansare și apoi începe să caute ținte în zona desemnată”, a spus el.

Kusto a spus că cele mai frecvent utilizate drone au fost Chaklun V, produse pe plan intern, urmate de B-2.

Brovdi a spus că controlul manual, mai degrabă decât ghidarea bazată pe coordonate, permite o precizie mai bună și că, de obicei, nu se folosește mai mult de trei drone pentru fiecare distrugere confirmată a unei ținte.

Forțele sale au distrus cel puțin 129 de sisteme de apărare antiaeriană în acest an în zonele ocupate de Rusia, a spus el.

Ucraina a efectuat multiple lovituri asupra instalațiilor petroliere din orașul portuar rus Tuapse de la Marea Neagră, iar Brovdi a declarat vineri că forțele sale au lovit rafinăria de petrol Riazan, una dintre cele mai mari din Rusia.

Atacurile ucrainene au forțat, de asemenea, suspendarea operațiunilor la NORSI, a patra cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, și în Perm, la aproximativ 1.500 km de granița dintre Rusia și Ucraina.

Perturbarea operațiunilor Rusiei

Atacurile în adâncime au permis mai multe atacuri pe distanță medie, în condițiile în care au forțat Rusia să-și disperseze apărarea aeriană departe de liniile frontului, a declarat Justin Bronk, cercetător principal la Royal United Services Institute din Londra (RUSI), citat de Reuters.

Acest lucru permite forțelor ucrainene să vizeze obiective aflate dincolo de raza de acțiune a artileriei sau a dronelor FPV operate de la distanță, cum ar fi depozitele de muniție și combustibil, punctele de comandă, vehiculele de aprovizionare și alte echipe dotate cu drone cu rază medie de acțiune.

În aprilie, forțele ucrainene au efectuat peste 160 de lovituri pe distanță medie, cu o rază de 120-150 km, a declarat Ministerul Apărării.

Astfel de atacuri îngreunează operațiunile rusești pe câmpul de luptă, mărind distanța dintre trupele de pe linia frontului și forțele lor de sprijin, a declarat Illia Mașina, comandantul Batalionului 431 separat de sisteme aeriene fără pilot „Brodiahi” din Ucraina.

Avansul Rusiei pe câmpul de luptă a încetinit

„Cu cât te retragi mai mult, cu atât complici mai mult logistica”, a spus Mașina, subliniind importanța unei planificări atente și a unei coordonări consecvente pentru a obține rezultate.

Institutul pentru Studiul Războiului, un think-tank cu sediul în SUA, a declarat că avansul Rusiei pe câmpul de luptă a încetinit din octombrie, parțial din cauza atacurilor cu rază medie, dar și din cauza fortificațiilor locale și a terenului, în special în regiunea Donbas.

Forțele ruse s-au confruntat, de asemenea, cu probleme de comunicații de când Elon Musk a restricționat accesul acestora la serviciul de internet prin satelit Starlink.

„Nu cred că am văzut încă apogeul acestui fenomen”

Bronk, cercetătorul RUSI, a afirmat că dezvoltarea rapidă de către Kiev a capacităților sale cu rază medie reflectă o lacună pe care trebuia să o acopere, în contextul în care Rusia exercită presiuni asupra forțelor ucrainene, care sunt depășite numeric și din punct de vedere al armamentului.

Utilizarea frecventă pe câmpul de luptă a stimulat inovarea rapidă, pe măsură ce Ucraina încearcă să-și consolideze propria producție în materie de apărare și să se bazeze mai puțin pe aprovizionarea din străinătate.

Comunicarea dintre producători și utilizatorii de pe linia frontului înseamnă că feedback-ul este încorporat în sistemele de drone în câteva zile, a spus Kusto.

Un inginer tehnic din aceeași unitate cu Kusto, cu indicativul „Simbol”, a spus că unii producători livrează acum platforme care sunt aproape complet pregătite pentru luptă, nefiind necesară nicio programare suplimentară.

Emil Kastehelmi, de la grupul de analiză a conflictelor Black Bird, cu sediul în Finlanda, a subliniat că atacurile cu rază medie nu vor schimba cel mai probabil soarta războiului împotriva Rusiei, dar că acestea reprezintă o provocare la care forțele ruse trebuie să se adapteze.

„Și nu cred că am văzut încă apogeul acestui fenomen”, a spus el.