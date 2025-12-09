Avertisment: strategia de securitate a SUA „împărtășește viziunea Rusiei lui Putin” și „stabilește cursul unei rupturi cu Europa”

Noua strategie de securitate națională a SUA este un semnal de alarmă pentru Europa și stabilește cursul către o ruptură de care mulți europeni se temeau, dar erau reticenți să o recunoască, spune board-ul editorial al Financial Times.

Casa Albă a publicat oficial noua strategie de securitate a SUA în care vorbește despre un „declin economic” european și despre o posibilă dispariție a civilizației europene, promovând în același timp o susținere pentru forțele extremiste din UE, în vreme ce adoptă un ton conciliant față de Rusia sau China.

Este un semnal de alarmă pentru Europa, avertizează board-ul editorial al publicației Financial Times.

„O viziune asupra lumii promovată de Rusia lui Vladimir Putin de aproape două decenii”

„Documentul semnalează că SUA se îndepărtează de valorile comune care au stat la baza politicii sale timp de opt decenii. Acesta descrie angajamentul anterior al Americii față de apărarea democrației și a drepturilor omului, față de globalism și comerțul liber – pe care mulți le-ar considera sursa bogăției și puterii SUA – ca fiind obstacole care au slăbit-o”, observă Financial Times.

Mai mult, strategia pare că se apropie și de viziunea Rusiei.

Documentul „prevede o lume împărțită în sfere de interes de către marile puteri, cu SUA dominante în emisfera vestică. Aceasta este o viziune asupra lumii promovată de Rusia lui Vladimir Putin de aproape două decenii”, observă Financial Times.

„China va aprecia mesajul implicit neconflictual. Mulți lideri autoritari din Africa, Orientul Mijlociu și din alte părți vor sărbători retragerea din intervenționismul liberal, deși mulți dintre cetățenii lor vor regreta pierderea sprijinului pentru eforturile pro-democrație”, adaugă editorialul.

„O ruptură”

„Cel mai îngrijorător pentru liderii de peste Atlantic este faptul că strategia prezintă o Europă încă dedicată valorilor și instituțiilor nu ca un aliat, ci ca un rival sau chiar o amenințare. UE este acuzată că subminează libertatea politică și suveranitatea”, spune articolul.

Editorialul observă „o notă de absurditate într-un document care laudă meritele suveranității naționale, în timp ce pledează – prin sprijinul acordat partidelor naționaliste populiste din Europa – pentru interferența directă în afacerile suverane ale altor națiuni”.

Dar preocupările SUA, crede board-ul editorail al Financial Times, clarifică un lucru: „Strategia stabilește cursul către o ruptură de care mulți din Europa se temeau, dar erau reticenți să o recunoască”.

Iar Ucraina, spune editorialul, este cea mai presantă cauză potențială a unei astfel de rupturi.

„Documentul sugerează că, mai devreme sau mai târziu, SUA vor forța Ucraina să încheie un acord în numele „stabilizării strategice” cu Rusia – pe care nu o critică niciodată în mod deschis ca agresor. Acesta sugerează că europenii vor fi obligați să aleagă între a susține Kievul sau a menține SUA în NATO”, observă Financial Times.

„Europenii nu trebuie să se amăgească”

Financial Times avertizează că în vreme ce nu își doresc să îl sfideze pe Trump, europenii nu ar trebui să se amăgească crezând că îl pot convinge să le accepte poziția.

În primul rând, spune editorialul, sarcina lor este să-și intensifice eforturile de sprijinire a Ucrainei și să-și reducă propria dependență de securitatea SUA, trimițând astfel un mesaj clar Rusiei.

Liderii europeni trebuie, de asemenea, să-și stabilească obiectivul de a-și asuma responsabilitatea pentru apărarea convențională a Europei până la sfârșitul deceniului, cel târziu, cu o implicare minimă a SUA, spune articolul.

În al doilea rând, statele membre și instituțiile UE trebuie să-și depășească vulnerabilitatea economică și să îmbunătățească competitivitatea continentului, concluzionează Financial Times.