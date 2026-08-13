Strategia lui Mojtaba Khamenei, dezvăluită de unul dintre consilierii săi: Trecerea la „o postură ofensivă” care va „transforma echilibrul de putere în lume”

Mohammad Mokhber, consilier al liderului suprem din Iran, susține că strategia lui Mojtaba Khamenei este trecerea la „o postură ofensivă” în războiul cu Statele Unite în cazul în care Washingtonul nu îndeplinește condițiile Teheranului.

„Strategia definitivă a Liderului Suprem de a schimba războiul într-o postură ofensivă dacă nu sunt îndeplinite condițiile Iranului va transforma, fără îndoială, echilibrul puterii în lume”, a declarat Mohammad Mokhber într-o postare pe X, citat de Iran International.

„Având în vedere că a fost demonstrată incapacitatea Statelor Unite de a-și proteja aliații din Golful Persic, cea mai sustenabilă cale către o nouă ordine regională este implementarea unui mecanism de securitate economică în Ormuz, independent de garanțiile militare ale Washingtonului”, a adăugat el.

Mesaje contrastante despre Strâmtoarea Ormuz

Washingtonul și Teheranul au transmis în ultimele zile mesaje contradictorii despre situația din Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru aprovizionarea globală cu energie.

Astăzi, noul șef al unității paramilitare Basij din Iran a declarat că strâmtoarea se află „sub controlul și administrarea Iranului”. Miercuri, președintele american Donald Trump afirmase că Statele Unite au „control total” asupra acestei căi navigabile strategice, potrivit Reuters.

Luna trecută Teheranul emisese o listă de solicitări pe care susținea că Statele Unite trebuie să le îndeplinească înainte ca Teheranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz, conform CNN.

Presa de stat relata la acel moment că lista de cerințe cuprinde măsuri ca ridicarea blocadei navale americane, retragerea forțelor armate și încheierea definitivă a războiului. Totodată, Zolghadr solicitase Statelor Unite să despăgubească Iranul pentru daunele provocate de conflict și să deblocheze activele iraniene înghețate.

Astăzi, șeful Pentagonului a declarat în marja unei vizite în Panama că Washingtonul dispune de resursele necesare pentru a menține blocada navală împotriva Iranului „pe termen nedeterminat”, potrivit Reuters.