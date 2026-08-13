SUA și Iranul se ceartă pe cine controlează, de fapt, Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz se află „sub controlul și administrarea Iranului”, a declarat joi noul șef al unității paramilitare Basij din Iran, la o zi după ce președintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite au „control total” asupra acestei căi navigabile strategice, transmite Reuters.

Comandantul Hossein Taeb a declarat că SUA au încercat să afecteze ceea ce el a descris drept „popularitatea Republicii Islamice în regiune”, declanșând un nou război în Strâmtoarea Ormuz. El a pretins că SUA au fost din nou înfrânte, în pofida afirmațiilor Washingtonului potrivit cărora Iranul nu ar mai avea nici forțe aeriene, nici marină militară.

„Astăzi vedeți că Strâmtoarea Ormuz se află sub administrarea și controlul Republicii Islamice”, a declarat Taeb, potrivit agenției de presă semi-oficiale Fars, el adăugând că Iranul continuă pe drumul său în condiții de securitate deplină.

După izbucnirea războiului, care a început cu lovituri americano-israeliene asupra Iranului pe 28 februarie, Teheranul a închis practic strâmtoarea prin care anterior era transportată o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial.

Ulterior, SUA au impus o blocadă navală asupra transporturilor maritime și porturilor iraniene, afirmând în același timp că vor proteja libertatea de vasele pentru navele care călătoresc către și dinspre porturi care nu aparțin Iranului.

În iunie, cele două țări au ajuns la un acord interimar, prin care au declarat o încetare permanentă a focului și au cerut revenirea rapidă la libertatea de navigație în Golf.

Cum s-a destrămat acordul ce a permis reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz

Acordul s-a destrămat câteva săptămâni mai târziu, după ce Iranul a reluat atacurile limitate asupra unor nave despre care a spus că navigau contrar prevederilor înțelegerii.

Acest lucru a determinat SUA să reia loviturile asupra provinciilor sudice ale Iranului, Washingtonul afirmând că acestea aveau ca scop diminuarea capacității Teheranului de a ataca navele din Golf.

Înaltul oficial militar și politic iranian Rasoul Sanaei-Rad a declarat separat de Taeb joi că Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz decât dacă cealaltă parte își respectă angajamentele asumate prin acordul interimar. El a adăugat că redeschiderea căii navigabile nu este ceva ce SUA pot realiza unilateral, potrivit agenției Fars.

Sanaei-Rad a avertizat de asemenea că Iranul va răspunde mai ferm în cazul unui viitor conflict, afirmând: „Într-un posibil război viitor, vom rezista mai hotărât și vom adopta o atitudine mai ofensivă”.