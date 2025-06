STUDIU: Bărbații care devin tați și se implică activ în îngrjirea copilului au un nivel mai mic de testosteron. Cum se explică scăderea și ce rol are în dinamica familiei

După ce devin tați, mulți bărbați trec printr-o transformare biologică semnificativă: nivelul de testosteron scade. Această scădere nu este automată, ci se manifestă mai ales la bărbații care se implică activ în îngrijirea copilului. Potrivit specialiștilor, este vorba despre o adaptare hormonală cu rol funcțional – care susține comportamentele de îngrijire, calm și conectare. Scăderea nu înseamnă o diminuare a masculinității, ci o reconfigurare fiziologică benefică pentru echilibrul familiei. Pe măsură ce copilul crește și are mai puțină nevoie de îngrijire directă, nivelurile de testosteron pot reveni treptat la valorile anterioare.

Când vine vorba despre schimbările aduse de nașterea unui copil, toată lumea se concentrează pe ce pățesc mamele: hormoni care scad, hormoni care cresc, nopți nedormite, emoții.

Dar nici tații nu scapă neatinși. Știința ne spune că bărbații trec prin propriile lor „resetări” hormonale după ce devin părinți. Iar una dintre cele mai notabile transformări este scăderea nivelului de testosteron.

Această transformare hormonală, care reduce nivelul de testosteron după naștere, are loc în special la bărbații care se implică activ în îngrijirea copilului și își asumă în mod conștient rolul de tată.

Adaptarea biologică favorizează comportamentele de protecție, grijă și conectare, înlocuind tendințele competitive sau agresive cu reacții mai calme și orientate spre nevoile familiei.

Ce au descoperit cercetătorii: bărbații se schimbă

Studiul-cheie despre care vorbim vine din Filipine și a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences. Cercetătorii au urmărit timp de patru ani 624 de bărbați tineri, între 21 și 26 de ani. În 2005, acestora le-a fost măsurat nivelul de testosteron.

Apoi, în 2009, au repetat testele. Între timp, unii dintre participanți deveniseră tați. Cei care își luaseră în serios rolul de tată aveau o scădere a testosteronului cu 26% dimineața și 34% seara.

Prin comparație, bărbații care nu aveau copii înregistrau scăderi mult mai mici, puse de cercetători pe seama îmbătrânirii naturale.

Și mai interesant: cei care petreceau mai mult de trei ore pe zi cu copilul aveau un nivel și mai redus de testosteron.

Cu alte cuvinte, cu cât îți îmbrățișezi mai tare rolul de tată, cu atât natura te sprijină să fii mai blând, mai atent și mai implicat.

O adaptare biologică, care ajută în noul rol

Testosteronul este un hormon asociat cu trăsături precum competitivitatea, comportamentele de tip dominant și reacțiile impulsive.

Aceste caracteristici pot fi benefice în contexte sociale sau profesionale, însă devin mai puțin funcționale în mediul familial imediat după nașterea unui copil.

Scăderea nivelului de testosteron observată la unii bărbați după ce devin tați reprezintă o adaptare biologică.

Aceasta are rolul de a reduce comportamentele agresive și de a favoriza reacțiile empatice, răbdarea și disponibilitatea pentru îngrijire – esențiale într-un context în care nou-născutul necesită sprijin constant, iar partenera traversează o perioadă de tranziție fizică și emoțională.

Această modificare hormonală nu afectează caracteristicile masculine fundamentale, ci reflectă o recalibrare fiziologică menită să susțină echilibrul familial. Apariția unei preferințe pentru activități mai calme, petrecerea timpului cu copilul sau scăderea interesului pentru stimuli externi intenși sunt manifestări firești ale acestei tranziții.

Potrivit cercetărilor, în perioada imediat următoare nașterii, rolul tatălui este esențial pentru susținerea echilibrului emoțional și funcțional al cuplului mamă-copil.

Din punct de vedere biologic, scăderea nivelului de testosteron la bărbații care devin tați are rolul de a facilita această tranziție. În mod concret, bărbații care înregistrează o scădere semnificativă a acestui hormon devin:

mai puțin agresivi sau impulsivi – aspect important într-un mediu în care este nevoie de calm și stabilitate, mai ales în prezența unui nou-născut vulnerabil;

mai disponibili emoțional – capabili să ofere sprijin partenerelor aflate într-o perioadă solicitantă, fără a interpreta distanțarea temporară ca respingere personală;

mai implicați în activitățile de îngrijire – de la schimbarea scutecelor, la liniștirea copilului sau sprijinul logistic pentru nevoile zilnice ale familiei.

Prin urmare, scăderea testosteronului la tați nu este exclusiv legată de copil, ci de funcționarea întregului sistem familial.

Un nivel foarte ridicat de testosteron imediat după naștere ar putea încuraja comportamente mai competitive sau de evadare, în detrimentul implicării active în noul context domestic.

Când revine nivelul testosteronului

Deși nivelul de testosteron al bărbaților care îmbrățișează rolul de tați scade după ce devin părinți, această scădere nu e permanentă.

Cercetările arată că, pe măsură ce copilul crește și devine mai independent, nivelurile de testosteron pot reveni la valorile anterioare.​

Un studiu publicat în Developmental Psychobiology în 2021 a urmărit 225 de bărbați din SUA, măsurând nivelurile de testosteron în al treilea trimestru de sarcină al partenerei, apoi la 3 și la 9-10 luni după naștere.

Rezultatele au arătat că, după o scădere inițială postnatală, nivelurile de testosteron au început să crească între lunile 3 și 10.

Această „revenire” hormonală a fost asociată cu o implicare mai redusă în îngrijirea copilului, dar și cu o calitate mai bună a interacțiunilor în situații provocatoare.

Între 3 și 10 luni, însă, când copilul începe să fie mai puțin vulnerabil (se ține singur de căpșor, stă în funduleț, eventual începe să meargă de-a bușilea), rolurile încep să se mai echilibreze.

Copilul are nevoie nu doar de protecție și alinare, ci și de stimulare, explorare, joacă.



Pe scurt, pe măsură ce copilul crește, testosteronul revine treptat ca să ajute tatăl să devină partener de joacă, explorator, antrenor de mers și alte aventuri.

Scăderea testosteronului face bine și la sănătate

Scăderea testosteronului după paternitate are și beneficii pentru sănătate. Studiile sugerează că un nivel mai scăzut poate reduce riscul de boli cardiovasculare și chiar de cancer de prostată.

În plus, bărbații cu niveluri mai moderate de testosteron tind să fie mai echilibrați emoțional și să aibă relații de familie mai solide.

Pentru bărbații care devin tați, scăderea testosteronului nu reprezintă o pierdere, ci o adaptare biologică necesară noului rol. Hormonul nu dispare, ci se reglează în funcție de contextul familial, sprijinind comportamente precum implicarea, empatia și disponibilitatea emoțională.