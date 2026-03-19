Studiu: chirurgia modernă care tratează cancerul mamar şi păstreazã feminitatea 

Chirurgia rămâne o componentă esențială în tratamentul cancerului mamar, iar amploarea intervenției și rezultatele estetice postoperatorii influențează semnificativ calitatea vieții pacientelor. În contextul progreselor medicale continue în domeniul oncologiei din ultimele decenii, tot mai multe femei au o viață lungă și activă după diagnosticul de cancer de sân. Astfel, obiectivele tratamentului nu mai vizează doar supraviețuirea, ci și menținerea unei bune calități a vieții, având în vedere impactul psihologic și emoțional pe care boala și tratamentele asociate îl pot avea asupra identității feminine, relațiilor personale și încrederii în sine.

O meta-analiză realizată recent de echipa coordonatã de Prof. Univ. Dr. Alexandru Blidaru și publicată în Revista Chirurgia arată că tipul de intervenție chirurgicală influențează semnificativ calitatea vieții pacientelor după tratamentul cancerului mamar. Cercetarea analizează impactul diferitelor tehnici chirurgicale asupra recuperării și a calității vieții pe termen lung.

Dr. Mihaela Năstase, medic în cadrul echipei de cercetare și doctorandã în acest domeniu, citează: „Datele arată că tehnicile moderne de chirurgie conservatoare și reconstrucția mamară contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității vieții pacientelor tratate pentru cancer mamar, fără a compromite siguranța oncologică.”

Mastectomia, intervenția chirurgicală care presupune îndepărtarea completă a sânului, are un impact important asupra imaginii corporale. În ultimii ani însă, atunci când situația oncologică permite, aceasta este tot mai frecvent înlocuită de chirurgia conservatoare a sânului. Această abordare poate fi aplicată în stadiile incipiente ale bolii sau după tratament preoperator neoadjuvant, atunci când tumora se reduce semnificativ, oferind rezultate oncologice cel puțin comparabile cu cele ale mastectomiei. În cazurile de boală avansată, tumori multicentrice sau în lipsa unui răspuns adecvat la tratament, mastectomia rămâne însă opțiunea terapeutică necesară.

„În România, majoritatea intervențiilor chirurgicale pentru cancerul de sân sunt încă reprezentate de mastectomii, în principal din cauza depistării tardive a bolii. La aceasta se adaugă o mentalitate încă prezentă atât la nivelul populației, cât și uneori în rândul personalului medical, potrivit căreia mastectomia ar constitui un “sacrificiu” necesar pentru vindecare. Ca urmare, aproximativ 60–70% dintre intervenții sunt mastectomii. În comparație cu statele occidentale, unde rata acestora este de aproximativ 30%. Astfel, proporția tratamentelor conservatoare și a tehnicilor de oncoplastie rămâne semnificativ mai redusă în România. De asemenea, doar aproximativ 10% dintre paciente beneficiază de reconstrucție mamară după mastectomie.” explică Prof. Univ. Dr. Alexandru Blidaru.

Reconstrucția mamară constituie un element important al planului terapeutic. Aceasta poate fi realizată imediat, în același timp operator cu mastectomia, sau ulterior, la distanță. Din punct de vedere tehnic, reconstrucția se poate realiza utilizând materiale aloplastice (proteze, expandere, plase sintetice sau matrice dermică acelulară) ori prin utilizarea țesuturilor autologe.

Fiecare dintre aceste tehnici are avantaje și dezavantaje, iar indicația trebuie stabilită în funcție de stadiul și caracteristicile bolii, particularitățile anatomice și biologice ale pacientei, și nu în ultimul rând de dorințele și așteptările acesteia.

Rezultatele analizei arată că intervențiile care păstrează sau reconstruiesc forma sânului sunt asociate cu o calitate a vieții mai bună.

“Chirurgia conservatoare oncoplastică, ce îmbină principiile chirurgiei oncologice cu cele ale chirurgiei estetice, permite tratarea eficientă a bolii oncologice și, în același timp, obținerea unor rezultate estetice bune sau chiar corectarea unor probleme preexistente, precum macromastia sau ptoza mamară” explicată de Prof. Univ. Dr. Alexandru Blidaru.

Chirurgia oncoplasticã a înregistrat cele mai ridicate niveluri de satisfacție în rândul pacientelor (peste 90%), urmată de reconstrucția cu țesut autolog și de reconstrucția cu implant după mastectomie. De asemenea, pacientele care au fãcut o operație de reconstructie imediat dupã mastectomie au înregistrat o calitate mai bunã a vieții.

În cadrul Spitalului Medicover Pipera, echipa coordonată de Prof. Univ. Dr. Alexandru Blidaru utilizează tehnici moderne de chirurgie oncoplasticã și reconstrucție mamară, bazate pe un protocol de decizie integrat și adaptat fiecărei paciente. Chirurgia oncoplastică reprezintă un standard în intervențiile realizate în cadrul spitalului, fiind utilizată la peste 70% dintre pacientele operate în 2025. 62% dintre paciente au optat pentru reconstrucție imediat dupã mastectomie.

La Medicover, tratamentul cancerului mamar se bazează pe o abordare multidisciplinară, Această abordare integrată permite personalizarea tratamentului și oferă pacientelor acces la metode moderne de diagnostic și tratament.

