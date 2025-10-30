Studiu Deloitte: confruntate cu deficitul global de personal calificat, departamentele financiare folosesc din ce în ce mai mult noile tehnologii, inclusiv AI, și caută candidați în surse noi

Competențele de top căutate acum pentru departamentele financiare sunt AI și automatizarea, analiza datelor și integrarea tehnologiei, în timp ce abilitățile elementare de business și financiare, cum ar fi expertiza în managementul costurilor, planificarea și prognoza de business, se află pe locurile următoare.

Departamentele financiare se confruntă cu un deficit global de personal calificat, potrivit studiului Deloitte Finance Trends 2026, iar scăderea implicării angajaților și volumul mare de muncă completează lista de provocări majore legate de forța de muncă pentru liderii financiari. În acest context, pentru a-și atinge obiectivele de recrutare și retenție de personal, liderii financiari apelează din ce în ce mai mult la noi tehnologii și abilități tehnice, folosind, de exemplu, soluții de AI și de automatizare pentru a acoperi decalajele de productivitate (40%). Aproape două treimi dintre participanții la studiu (64%) spun că intenționează să dezvolte competențele tehnice ale angajaților din departamentele financiare în 2025 și 2026, deși recunosc că rezistența personalului la utilizarea noilor tehnologii este o provocare majoră, iar 39% dintre respondenți oferă deja instruire specializată pentru a perfecționa forța de muncă.

Pe lângă formarea actualilor profesioniști din departamentele financiare, companiile caută candidați în surse noi de talente – 35% dintre participanții la studiu iau în considerare candidați din medii netradiționale și 28% atrag oameni din alte departamente – și își structurează echipele astfel încât să valorifice competențele combinate ale experților în analiza datelor cu cele ale specialiștilor tradiționali în finanțe.

Printre noile tehnologii utilizate de departamentele financiare pentru a răspunde la provocările forței de muncă, studiul analizează mai atent tema inteligenței artificiale, iar concluziile arată că organizațiile implementează deja astfel de soluții și dezvoltă abilitățile și competențele angajaților lor. Majoritatea departamentelor financiare au început să lucreze cu soluții AI, trecând de la proiecte pilot la soluții complet integrate (63%), inclusiv agenți AI, adică soluții AI autonome care îndeplinesc sarcini cu supraveghere umană limitată sau deloc (14%), iar 21% dintre participanții la studiu văd deja valoare clară și măsurabilă a investițiilor lor în AI.

Agenții AI sunt tipul de soluții în care liderii financiari văd un mare potențial, în special cei din companiile care sunt mai avansate în adoptarea de AI. Această tehnologie este folosită în special ca instrument de planificare și analiză financiară (52%) pentru a ajuta companiile să se adapteze la incertitudinile din prezent și pentru a facilita deciziile de alocare a capitalului. Participanții la studiu indică, de asemenea, managementul vânzărilor și al profitabilității (48%), optimizarea capitalului de lucru (46%) și managementul cheltuielilor (44%) ca domenii care ar putea beneficia de agenții AI.

În acest nou mediu, competențele de top pe careliderii financiari le caută pentru următorul an fiscal sunt AI și automatizarea (28%), împreună cu analiza datelor și integrarea tehnologiei (27%). Între timp, abilitățile elementare de business și financiare, cum ar fi luarea de decizii strategice (22%), expertiza în managementul costurilor (21%), conformarea cu reglementările și legislația (21%) și planificarea și prognoza de business (20%), se află pe locurile următoare pe lista de priorități.

Provocările în implementarea soluțiilor de inteligență artificială în departamentele financiare variază în funcție de stadiul proceselor de adoptare a AI. De exemplu, expertiza limitată în implementarea AI este o provocare aproape la fel de importantă pentru organizațiile „lideri” în adopția de AI (47%) și pentru cele aflate în stadiu incipient (45%), la fel ca și complexitatea reglementărilor, care este o preocupare pentru 44% dintre liderii în AI și pentru 40% dintre cei aflați în stadiul incipient. Pe de altă parte, majoritatea departamentelor financiare care pot fi considerate avansate în eforturile lor de implementare a soluțiilor AI (57%) văd securitatea datelor ca pe o provocare, deoarece echipele financiare gestionează unele dintre cele mai sensibile date ale organizației, în timp ce doar 44% dintre cele aflate la început de drum văd acest lucru ca pe o provocare. De asemenea, aproape o treime (30%) dintre respondenții ce se află în stadiu incipient sunt preocupați de rentabilitatea neclară a investiției (return on investment – ROI), în timp ce doar 21% dintre liderii AI au menționat acest aspect. Iar 41% dintre cei care se află în fazele incipiente de adoptare a AI se confruntă cu provocarea infrastructurii tehnologice existente, comparativ cu doar 31% dintre respondenții care au implementat deja soluții AI. În ceea ce privește sistemele IT existente, mai mulți lideri financiari intervievați trec printr-un proiect de transformare digitală care durează mai mulți ani a sistemelor lor de planificare a resurselor întreprinderii (enterprise resource planning – ERP) pentru a asigura o mai mare flexibilitate și acces la informații.

„Recrutarea competențelor potrivite pentru departamentele financiare devine mai dificilă, așa cum au arătat și edițiile anterioare ale studiului nostru CFO Survey efectuat în România, iar automatizarea proceselor și AI sunt unele dintre soluțiile posibile pentru a aborda această problemă. De fapt, odată cu apariția inteligenței artificiale generative, funcția financiară se transformă în moduri pe care nu ni le-am fi putut imagina în urmă cu doar câțiva ani. Pentru a putea profita de toate aceste schimbări, liderii financiari vor avea nevoie de noi abilități și mentalități, care să îmbine expertiza financiară, abilitatea de a contribui la dezvoltarea businessului, competențele tehnologice și umane, cum ar fi curiozitatea și gândirea critică, precum și de echipe construite astfel încât să combine specialiști în analiza de date cu specialiști în finanțe, pentru a putea găsi soluții și a inova. De asemenea, ei trebuie să creeze o infrastructură de date conectată pentru a construi baza pentru viitoare etape de integrare a soluțiilor AI, reunind datele care erau înainte deconectate, și apoi să acorde prioritate guvernanței eficiente și planificării bazate pe scenarii pentru a putea lua decizii în mod agil”, a declarat Zeno Căprariu, Partener Audit, Deloitte România, și Lider al CFO Program în România.

Studiul Deloitte Finance Trends 2026 a fost realizat la nivel global în rândul a peste 1.300 de lideri financiari care lucrează în companii din diverse industrii cu venituri anuale de peste 1 miliard de dolari. Respondenții sunt directori financiari sau adjuncți ai acestora.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesioniști.

