STUDIU: Riscurile infecțioase din vacanțe sunt subestimate de părinți. Pregătiri necesare în funcție de vârsta copiilor

Zborurile lungi, aerul uscat din avioane și hoteluri, precum și trecerile bruște de la cald la rece pot irita căile respiratorii și pot facilita apariția infecțiilor la copii/Foto: Shutterstock

Vacanțele cu copiii aduc amintiri de neuitat, dar și riscuri infecțioase care pot transforma o excursie frumoasă într-o problemă de sănătate. Rutinele devin opționale în această perioadă a anului. Nopțile târzii devin norma, somnurile sărite apar la iveală. Fructe și legume? Probabil nu la fel de mult. Călătoriile și schimbarea rutinelor pot perturba imunitatea. Iar aerul mai uscat din avioane și hoteluri poate irita căile aeriene. Toți acești factori pot face ca imunitatea copiilor să nu funcționeze la capacitate maximă. În acest context, nu este neobișnuit ca, în vacanțe, să apară episoade de infecții gastro, respiratorii sau boli specifice anumitor regiuni. Cu pregătire și informare corectă, însă, părinții pot reduce semnificativ aceste riscuri.

Copiii pleacă în vacanță nepregătiți medical. Ce arată datele

Un studiu recent privind călătoriile pediatrice arată că prevenția medicală este adesea insuficientă, chiar și atunci când familiile călătoresc în zone cu risc.

Analiza a inclus 200 de familii (702 persoane), dintre care 318 copii sub 18 ani. Doar 55% dintre familii au primit sfaturi medicale înainte de călătorie de la un pediatru sau medic de familie, iar numai 15% au consultat un specialist în medicină de călătorie. Copiii din 69% dintre familii nu au primit nicio vaccinare suplimentară înainte de plecare.

Consecințele s-au văzut în vacanță: 26% dintre copii au avut probleme medicale, cele mai frecvente fiind simptomele respiratorii, febra și diareea. În cazul familiilor care au călătorit în zone cu risc de malarie, măsurile de prevenție au fost incomplete, inclusiv în ceea ce privește profilaxia.

Datele sugerează clar că riscurile infecțioase din vacanțe sunt subestimate, iar pregătirea medicală rămâne un punct vulnerabil pentru multe familii.

De ce contează consultul medical înainte de plecare

Consultul pre-călătorie, realizat de un pediatru, medic de familie sau specialist în medicină de călătorie, este un pas esențial înainte de vacanță. Acesta permite evaluarea vaccinărilor, recomandarea unor măsuri preventive adaptate destinației și pregătirea unei truse medicale adecvate vârstei copilului.

Datele arată că lipsa acestei pregătiri crește riscul de îmbolnăvire în vacanță. Cu informația corectă și măsuri simple de prevenție, multe dintre infecțiile asociate călătoriilor pot fi evitate, iar vacanța poate rămâne ceea ce ar trebui să fie: timp de odihnă și bucurie, nu de vizite medicale.

Enterocolitele și diareea de călătorie – riscul clasic al vacanțelor

Una dintre cele mai frecvente afecțiuni în timpul călătoriilor este diareea de călătorie, care la copii se poate instala rapid și poate pune probleme serioase dacă nu este gestionată corect.

În vacanțe, copiii pot contracta multiple infecții digestive simultan, inclusiv bacteriene și virale. Acest lucru se întâmplă pentru că sunt expuși unor surse diferite de contaminare față de cele de acasă: apă sau gheață din surse nesigure, alimente insuficient gătite sau manipulate necorespunzător, fructe și legume spălate cu apă contaminată, dar și suprafețe sau persoane infectate. Oboseala, schimbarea fusului orar și perturbarea rutinelor de somn și alimentație pot slăbi suplimentar răspunsul imun.

Enterocolita este o inflamație a intestinului subțire și a colonului, cel mai frecvent de cauză infecțioasă. Apare mai des în zone cu igienă alimentară diferită de cea cu care copiii sunt obișnuiți și se poate manifesta prin diaree severă, dureri abdominale, febră și stare generală alterată.

Cum pot fi prevenite infecțiile digestive în vacanță:

Prin consumul exclusiv de apă îmbuteliată și evitarea gheții din surse nesigure;

Prin spălarea frecventă a mâinilor, mai ales înainte de mese, după folosirea toaletei și a mijloacelor de transport în comun;

Prin evitarea alimentelor crude sau de proveniență incertă.

Dacă apar simptome digestive, hidratarea corectă și consultul medical sunt esențiale pentru a preveni deshidratarea și complicațiile.

Infecțiile respiratorii – răceala, gripa și altele, frecvente în orice sezon

Infecțiile respiratorii pot afecta copiii indiferent de destinație, dar riscul lor este mai mare în sezonul rece sau în spațiile aglomerate, precum aeroporturile, avioanele, trenurile sau hotelurile.

Infecțiile tractului respirator superior – cunoscute în limbaj comun drept răceli – afectează nasul, gâtul și sinusurile și sunt cauzate, cel mai frecvent, de virusuri. Se manifestă prin nas înfundat sau care curge, tuse, durere în gât, strănut și, uneori, febră. Copiii sunt mai predispuși la aceste infecții din cauza contactului frecvent cu alți copii și a unui sistem imunitar aflat încă în dezvoltare.

Zborurile lungi, aerul uscat din avioane și hoteluri, precum și trecerile bruște de la cald la rece pot irita căile respiratorii și pot facilita apariția infecțiilor. În sezonul rece, riscul de complicații, precum bronșiolita sau otitele este mai mare.

Ce pot face părinții pentru prevenție:

să încurajeze spălarea frecventă a mâinilor;

să evite, pe cât posibil, contactul cu persoane bolnave;

să se asigure că vaccinările de rutină, inclusiv vaccinul antigripal, sunt la zi;

să îmbrace copiii adecvat temperaturilor și schimbărilor bruște de climă.

Infecții specifice destinațiilor calde sau exotice

În destinațiile cu climă caldă sau tropicală, copiii pot fi expuși unor riscuri mai puțin întâlnite în Europa, precum bolile transmise de insecte – dengue, malaria sau zika. Aceste infecții sunt rare pentru majoritatea familiilor, dar pot avea consecințe serioase atunci când apar, mai ales la copiii mici.

Specialiștii în medicină de călătorie recomandă evaluarea riscurilor înainte de plecare, în funcție de destinație, durata sejurului și vârsta copilului.

Măsurile de prevenție includ folosirea de repelente adecvate copiilor, haine protectoare, dar și vaccinări sau profilaxie specifică regiunii, acolo unde este cazul. În cazul copiilor foarte mici, evitarea zonelor cu risc crescut poate fi cea mai sigură opțiune.

Ce trebuie să conțină trusa medicală de vacanță (recomandări pe vârste)

Sugari și copii mici (0-3 ani)

Antitermic potrivit vârstei (paracetamol sau ibuprofen, conform recomandării medicale)

Termometru

Săruri de rehidratare orală

Ser fiziologic și aspirator nazal

Cremă pentru iritații sau dermatită de scutec

Gel sau cremă calmantă pentru înțepături de insecte (potrivită vârstei)

Repelent de insecte special formulat pentru copii mici

Dezinfectant pentru mâini (fără alcool sau cu concentrație redusă, dacă este cazul)

Preșcolari și școlari mici (3-7 ani)

Antitermic (întotdeauna cu dozator)

Săruri de rehidratare orală

Probiotic (la recomandarea medicului)

Spray nazal cu apă de mare

Plasturi, comprese sterile, dezinfectant pentru răni minore

Cremă cu protecție solară adecvată vârstei

Repelent de insecte pentru copii

Antihistaminic (doar dacă este deja recomandat copilului)

Școlari mari și adolescenți (8018 ani)

Antitermic sau antiinflamator uzual

Săruri de rehidratare orală

Medicamente uzuale recomandate copilului (ex. pentru alergii)

Spray nazal sau pastile de supt pentru gât

Trusă de prim-ajutor: plasturi, bandaj elastic, dezinfectant

Repelent de insecte și cremă calmantă post-înțepături

Cremă cu protecție solară

Important de reținut!