Stupoare în Rusia din cauza unor întreruperi de internet tot mai frecvente. Unii recurg la pagere, alții fac haz de necaz

Moscova, un oraș cu 13 milioane de locuitori, s-a confruntat de la începutul lunii martie cu întreruperi ale internetului și ale serviciilor mobile la un nivel nemaivăzut până acum, iar problemele par să fi avut un efect de domino, îngreunând efectuarea de apeluri vocale sau trimiterea de SMS-uri, a scris CNN.

Rezidenți ai capitalei ruse se plâng că nu pot naviga prin centru sau nu își pot folosi aplicațiile favorite de pe smartphone. De panică, unii cumpără walkie-talkie-uri, hărți de hârtie sau chiar pagere.

Probleme de acest gen au fost înregistrate și în alte regiuni ale Rusiei, în special în provinciile de la granița cu Ucraina, care a lansat incursiuni și atacuri pe teritoriul rus pentru a contracara invazia forțelor ruse. Unele zone au raportat că nu au internet mobil din vară.

Diferența este că întreruperile recente au afectat principalele centre de bogăție și putere din Rusia, Moscova și al doilea oraș ca mărime, Sankt Petersburg. Oficialii publici susțin că întreruperea serviciului de internet mobil în capitală și în alte zone face parte dintr-un efort de securitate menit să contracareze „metodele din ce în ce mai sofisticate” de atac ale ucrainenilor.

Spre deosebire de situația din Iran, unde autoritățile au dispus un blackout generalizat, Rusia nu a restricționat complet accesul la internet. Rușii pot folosi în continuare Wi-Fi.

Pe rețelele sociale s-au viralizat glume despre trimiterea de scrisori cu ajutorul porumbeilor voiajori sau despre folosirea smartphone-urilor pe post de palete de ping-pong.

„Nimeni nu înțelege de ce”

Există mai multe teorii în ceea ce privește cauzele întreruperilor. Una dintre speculații se referă la posibilitatea ca autoritățile să își testeze capacitatea de a reprima eventuale proteste publice în cazul în care vor fi reintroduse măsuri nepopulare de mobilizare militară pentru războiul din Ucraina.

Alții se întreabă dacă nu cumva restricțiile reflectă o atmosferă sporită de frică și paranoia în interiorul Kremlinului. Există și ruși care se tem că întreruperile de internet ar putea preceda un blackout digital mai amplu.

„Se simte de parcă ni se trage pâmântul de sub picioare”, a declarat Svetlana, rezidentă a unei suburbii din Moscova, care se bazează pe un flux continuu de date pentru a monitoriza nivelul zahărului din sângele fiului ei diabetic, Vanya, în vârstă de 8 ani. Ea folosește aplicația de mesagerie Telegram pentru a-i trimite instrucțiuni detaliate privind doza necesară de insulină.

„Această restricționare a internetului pare atât de lipsită de logică”, a mai spus Svetlana, reclamând că „nimeni nu înțelege de ce sau în ce scop” au loc aceste întreruperi.