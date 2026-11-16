SUA a adus încă un portavion în Orientul Mijlociu, unde are acum trei grupuri aeronavale

Portavionul „Theodore Roosevelt” a sosit în Orientul Mijlociu, ceea ce ridică la trei numărul grupurilor aeronavale americane din regiune, în timp ce negocierile pentru încetarea războiului din această zonă se află într-un impas, potrivit „The New York Times”, „Axios”, și AFP.

În regiune erau deja portavioanele americane USS George H.W. Bush și USS George Washington.

Potrivit experților, Statele Unite par să se pregătească să relueze atacurile de amploare împotriva Iranului.

Asta în condițiile în care, de câteva săptămâni, Washingtonul și Teheranul se confruntă mai ales pe mare: Statele Unite impun un blocaj asupra porturilor iraniene, în timp ce Republica Islamică încearcă să-și exercite controlul asupra strâmtorii strategice Ormuz.

Situația s-a schimbat însă duminică: au răsunat explozii în Bahrain, Teheranul afirmând că a atacat cu drone o bază americană din această țară din Golf, care este ținta unor atacuri repetate.

Prețurile petrolului au rămas stabile luni, așteptările privind un surplus de țiței la sfârșitul anului contrabalansând informațiile referitoare la consolidarea prezenței militare americane în Orientul Mijlociu.

În ultimele săptămâni, eforturile de a pune capăt conflictului par să fi ajuns într-un impas.

După ce a propus inițial un termen de o săptămână, Iranul a anunțat că este dispus să redeschidă strâmtoarea Ormuz în două zile, dacă Washingtonul îi acceptă condițiile.

În schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz, Teheranul cere ca Washingtonul să îndeplinească mai multe condiții, printre care deblocarea activelor iraniene înghețate în străinătate, ridicarea sancțiunilor și încetarea blocadei navale americane impuse porturilor iraniene.

Iranul spune că 9 țări îi susțin planul privind Ormuz

Ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a declarat luni, din Pakistan, că nouă țări din regiune susțin o propunere a Teheranului de a redeschide strâmtoarea Ormuz în două zile și de a face pași către încheierea războiului cu Statele Unite.

De la începutul conflictului cu Statele Unite, Iranul a blocat această rută maritimă, o cale vitală pentru aprovizionarea mondială cu energie.

Araghchi a sosit în Pakistan duminică seara pentru a participa la o reuniune a Organizației pentru Cooperare Economică, care grupează de țări din Asia Centrală, Asia de Sud și Orientul Mijlociu.

„Reuniunea a primit propunerea cu bunăvoință. Susținând planul propus de Iran, aceasta și-a exprimat speranța că acest plan de două zile va conduce la un armistițiu definitiv și global”, a declarat domnul Araghchi în fața presei la Islamabad.

Pakistanul, Turcia, Azerbaidjanul, Kazahstanul, Iranul, Kârgâzstanul, Tadjikistanul, Turkmenistanul și Uzbekistanul au fost reprezentate în capitala pakistaneză.

Reprezentanții Afganistanului, de asemenea membră al organizației, nu au fost prezenți.