SUA a anunțat că vrea să blocheze și toate rutele terestre spre Iran, care a reacționat imediat

Armata americană a anunțat că intenționează să înființeze un grup de lucru cu scopul de a bloca rutele terestre care duc în Iran, pe care, potrivit acesteia, sunt transportate arme și mărfuri ilegale, transmite AFP.

Statele Unite, care impun deja sancțiuni economice severe asupra Iranului, supun, de asemenea, porturile iraniene unui blocaj maritim în cadrul conflictului care le opune Iranului, declanșat în februarie de atacurile israeliano-americane asupra țării.

Activitatea grupului „va limita și mai mult capacitatea Iranului de a finanța terorismul, de a reconstrui fabrici de armament și de a-și reaproviziona forțele armate”, a declarat Brad Cooper, șeful Comandamentului Militar American pentru Orientul Mijlociu (Centcom), într-un comunicat publicat sâmbătă pe X.

Formată din 20 de membri civili și militari, această echipă cu sediul în Florida va colabora cu agențiile guvernamentale pentru a „împiedica tranzitul sistemelor de armament de ultimă generație, al tehnologiilor cu dublă utilizare, al materialelor supuse sancțiunilor și al fluxurilor de venituri ilegale prin frontierele terestre ale Iranului și prin Marea Caspică”, adaugă comunicatul.

Iranul a reacționat imediat: „Nu vor reuși niciodată”

Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluției, puternica forță armată a Iranului, a asigurat că un astfel de proiect „va eșua” și nu va provoca „prăbușirea” economiei iraniene.

„Statele Unite nu vor reuși niciodată să impună blocada economică pe care încearcă să o pună în aplicare (…) sub diverse denumiri și prin diferite planuri”, a declarat Hossein Mohebi, citat de agenția de presă Fars.

Statele Unite sunt „incapabile să blocheze” căile de comunicație dintre Iran și vecinii săi, a afirma el.

Potrivit Centcom, blocarea porturilor iraniene de către Statele Unite a „împiedicat Iranul să exporte țiței în valoare de peste 25 de miliarde de dolari”.

În luna august, Washingtonul anunțase că urmărește „asfixierea” economiei iraniene, deja grav afectată, ca răspuns la blocarea de către Iran a strâmtorii strategice Ormuz, unde atacă în mod regulat navele care încearcă să-l traverseze fără autorizarea sa.

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