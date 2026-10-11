Skip to content
Video
Actualitate

Marina SUA a lovit o navă cargo care i-a ignorat avertismentele: „A fost dezactivat complet sistemul de propulsie”

George Sîrbu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Armata SUA a anunțat că a scos din funcțiune o navă comercială de marfă în Golful Oman, după ce echipajul navei a ignorat avertismentele și a încercat să treacă de blocada navală impusă Iranului, transmite Reuters.

„Un avion de vânătoare al armatei SUA a lovit pupa navei M/V Ocean Molica (cunoscută și sub numele de „Arika Sun”), care arborează pavilionul Panama, cu o muniție de precizie, dezactivând complet sistemul de propulsie al navei fără a răni echipajul”, a scris Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pe X.


CENTCOM a afirmat că nava de marfă a încercat să tranziteze apele regionale după ce a părăsit un port iranian.

Reuters precizează că nu a reușit să contacteze imediat operatorul navei cargo pentru a obține o reacție.

CENTCOM a avertizat navigatorii din Golful Oman și din zonele de acces către Strâmtoarea Ormuz să respecte avertismentele privind blocada, să monitorizeze transmisiunile de avertizare către navigatori și să contacteze forțele navale americane.

Numărul navelor care tranzitează strâmtoarea vitală a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele două luni, după ce atacurile asupra petrolierelor au atins săptămâna trecută cel mai ridicat nivel de când SUA și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului în februarie, stârnind îngrijorări cu privire la perturbările transportului maritim și susținând prețurile petrolului brut.

Înainte de război, Strâmtoarea Ormuz asigura 20% din consumul mondial de petrol.