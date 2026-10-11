Marina SUA a lovit o navă cargo care i-a ignorat avertismentele: „A fost dezactivat complet sistemul de propulsie”

Armata SUA a anunțat că a scos din funcțiune o navă comercială de marfă în Golful Oman, după ce echipajul navei a ignorat avertismentele și a încercat să treacă de blocada navală impusă Iranului, transmite Reuters.

„Un avion de vânătoare al armatei SUA a lovit pupa navei M/V Ocean Molica (cunoscută și sub numele de „Arika Sun”), care arborează pavilionul Panama, cu o muniție de precizie, dezactivând complet sistemul de propulsie al navei fără a răni echipajul”, a scris Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pe X.

U.S. Forces Disable Cargo Vessel Attempting to Violate Blockade TAMPA, Fla. — U.S. Central Command (CENTCOM) forces disabled a commercial cargo vessel in the Gulf of Oman, Oct. 10, after the ship’s crew ignored repeated warnings and attempted to run the ongoing naval blockade against Iran. A U.S. military fighter jet struck the stern of Panama-flagged M/V Ocean Molica (also known as the “Arika Sun”) with a precision munition, fully disabling the ship’s propulsion without harming the crew. The large cargo vessel was attempting to transit regional waters after having previously departed an Iranian port. CENTCOM forces resumed America’s blockade against all ships entering or departing Iranian ports on July 14. Four commercial vessels have been disabled and 135 ships have been turned around during three months of strict enforcement. Additionally, U.S. forces have destroyed 10 tankers linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps’ multibillion-dollar shadow network over the same period. All mariners are advised to heed blockade warnings from CENTCOM forces. Crews should also continue to monitor Notice to Mariners broadcasts and contact U.S. naval forces on bridge-to-bridge channel 16 when operating in the Gulf of Oman and Strait of Hormuz approaches. — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 11, 2026



CENTCOM a afirmat că nava de marfă a încercat să tranziteze apele regionale după ce a părăsit un port iranian.

Reuters precizează că nu a reușit să contacteze imediat operatorul navei cargo pentru a obține o reacție.

CENTCOM a avertizat navigatorii din Golful Oman și din zonele de acces către Strâmtoarea Ormuz să respecte avertismentele privind blocada, să monitorizeze transmisiunile de avertizare către navigatori și să contacteze forțele navale americane.

Numărul navelor care tranzitează strâmtoarea vitală a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele două luni, după ce atacurile asupra petrolierelor au atins săptămâna trecută cel mai ridicat nivel de când SUA și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului în februarie, stârnind îngrijorări cu privire la perturbările transportului maritim și susținând prețurile petrolului brut.

Înainte de război, Strâmtoarea Ormuz asigura 20% din consumul mondial de petrol.