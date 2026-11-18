Autoritățile americane au emis o alertă de securitate pentru americanii care călătoresc în Europa, unde, potrivit mesajului pe care l-a postat și ambasada SUA în România, există riscul unor atacuri teroriste în zone turistice populare sau la evenimentele publice organizate în perioada sărbătorilor de iarnă.

Misiunile diplomatice americane din Europa, inclusiv cea de la București, i-au îndemnat pe cetățenii SUA să manifeste „vigilență” în călătoriile pe acest continent.

„Pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor, cetățenii americani ar trebui să rămână vigilenți față de ceea ce se întâmplă în jurul lor și să aplice măsuri adecvate de siguranță personală și de conștientizare a situației. Adunările mari și evenimentele publice pot reprezenta o țintă de oportunitate pentru grupări teroriste și infractori. Teroriștii, inclusiv cei care acționează singuri, pot ataca fără prea mult avertisment sau chiar fără niciun avertisment, vizând locuri turistice precum piețe, noduri de transport, centre comerciale, lăcașuri de cult și alte spații publice”, se arată în „alerta de securitate” publicată de ambasade.

Pe 7 noiembrie, un tânăr în vârstă de 25 de ani a ucis șase persoane și a rănit alte 15 în zona centrală a orașului polonez Cracovia, care atrage vizitatori din toată lumea, potrivit TVP World. Procurorii au declarat ulterior că, potrivit probelor, atacatorul și-a ucis tatăl, mama și sora înainte de evenimentul din piață. Autorul atacului a murit la spital.

Ambasadele îndeamnă la „atenție deosebită” în zonele aglomerate

În alerta publicată, ambasadele SUA i-au îndemnat pe americani „să manifeste o vigilență sporită la festivalurile și evenimentele de sărbători, precum și în alte locuri cu mulțimi mari de oameni”.

„Cei care vizitează zone turistice aglomerate și populare ar trebui să fie foarte atenți la ceea ce e în jurul lor și să urmeze întotdeauna instrucțiunile poliției și ale reprezentanților serviciilor de urgență”, mai scrie în mesaj.

Pe de altă parte, ambasadele au atras atenția și că „în sezonul sărbătorilor rămân posibile perturbări ale călătoriilor și ale vieții de zi cu zi în toată Europa”.

„Grevele și demonstrațiile au avut loc cu o frecvență mai mare în ultimele luni. În noiembrie, amenințări false cu bombă au vizat aviația civilă în numeroase țări europene, perturbând zborurile. Americanii ar trebui să urmărească știrile locale în timpul călătoriilor în străinătate de sărbători ca să fie la curent cu evenimentele locale sau situațiile care ar putea perturba transportul sau viața de zi cu zi”, se mai arată în alertă.

TVP World a scris că alerta a fost transmisă de mai multe misiuni diplomatice americane din Europa, inclusiv de către cele din Portugalia, Polonia, Spania, Germania, Irlanda, Regatul Unit și Franța.

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