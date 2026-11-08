Cine sunt cei trei oameni găsiți morți în apartamentul atacatorului din Cracovia. Cele mai noi informații despre atacul în care au fost uciși 6 oameni, iar alți 16 au fost răniți

Poliția poloneză a confirmat duminică că cele trei persoane descoperite moarte în locuința atacatorului de 24 de ani din Cracovia sunt tatăl, mama și sora acestuia, relatează Onet BBC.

Tatăl avea 53 de ani, mama – 52 și sora – 21 de ani, a anunțat poliția poloneză.

Potrivit poliției, într-o primă evaluare, leziunile de pe trupurilor lor au fost identificate drept răni prin împușcare. Investigațiile sunt în desfășurare și nu se limitează doar la apartamentul în care au fost găsite cadavrele, au precizat oficialii.

„S-a constatat că trupurile prezentau leziuni care, inițial, au fost evaluate drept răni prin împușcare. Trupurile au fost preluate în vederea unei examinări detaliate. Din apartament au fost ridicate șapte arme de foc”, a comunicat poliția.

Toată noaptea, polițiști din cadrul unităților antiteroriste, tehnicieni și un procuror au făcut percheziții la apartament.

„Din motive de siguranță, locatarii imobilului au fost evacuați pe durata operațiunilor. După finalizarea acestora, locatarilor li s-a permis să revină în apartamentele lor”, a precizat poliția.

Sora era artistă, tatăl trăgea în poligon

Mai multe detalii despre familia atacatorului au fost relatate de presa poloneză.

Publicația Wydarzenia.interia a relatat că sora lui era o artistă talentată care a studiat la Cracovia. Printre lucrările sale se numără portretul unui bărbat care seamănă izbitor cu atacatorul.

Tatăl se antrena la un poligon de tragere de la clubul Świt Starachowice, unde se antrena și fiul său. Potrivit sursei citate, 11 arme de foc, precum și autoturismul condus de atacator, erau înregistrate pe numele tatălui.

Cine este autorul atacului

Poliția l-a identificat pe bărbatul care a ucis sâmbătă șase oameni la Cracovia, al doilea cel mai mare oraș din Polonia, ca fiind un polonez în vârstă de 25 de ani. La momentul atacului, purta „îmbrăcăminte de tip militar” și deținea o armă de tip militar.

Autoritățile nu i-au confirmat numele, dar presa poloneză a scris că atacatorul se numește Michał O. L.

Atacatorul era fascinat de ideologiile de extremă dreapta și avea opinii radicale, a declarat Marcin Kierwiński, ministrul Afacerilor Interne și Administrației. El a fost împușcat de poliție și este în stare gravă la spital.

Presa poloneză a relatat că suspectul deținea un permis de port-armă și că e posibil ca armele să le fi luat din casa părintească. Locuia în Ostrowiec Świętokrzyski, un oraș situat la aproximativ 200 km de Cracovia și a urmat cursurile școlii „Automotive” din Ostrowiec.

În copilărie, a demonstrat talent artistic și a fost implicat în viața religioasă. În 2013, a câștigat locul al treilea la concursul „Cu Isus prin Drumul Crucii”, scrie publicația poloneză wydarzenia.interia.pl.