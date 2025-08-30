SUA aprobă vânzarea de sisteme Patriot în valoare de 8,5 miliarde de dolari către Danemarca. Ce va face țara europeană cu armamentul

Un sistem de apărare aeriană Patriot, instalat într-un centru militar destinat Ucrainei, la aeroportul Rzeszow-Jasionka din Polonia. Credit foto: Sergei Gapon / AFP / Profimedia

Statele Unite au aprobat vânzarea de sisteme de apărare antiaeriană Patriot şi de alte arme către Danemarca, care intenţionează să sprijine Ucraina în războiul contra Rusiei, informează sâmbătă agenția DPA, citată de Agerpres.

Departamentul de Stat a aprobat contractul în valoare de 8,5 miliarde de dolari, care include şase lansatoare, sisteme radar şi rachete.

Danemarca şi alte state membre NATO şi-au propus să livreze Ucrainei sisteme de arme avansate pentru a o ajuta să-şi sporească capacitatea de apărare contra atacurilor ruse.

Întrucât Danemarca nu operează sisteme Patriot, ea trebuie să le achiziţioneze din SUA. Olanda, la rândul său, a cumpărat rachete Patriot pentru a consolida capacitatea de apărare aeriană a Ucrainei.

În ultimele luni, Kievul a solicitat constant sisteme Patriot de la aliaţii occidentali pentru a-şi putea proteja mai bine oraşele de loviturile aeriene ruse.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Rusia îi cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care continuă să le controleze parţial, în special regiunea Doneţk, ca o condiţie prealabilă pentru încetarea ostilităţilor. Kievul respinge această idee.