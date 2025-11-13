SUA au exersat atacuri cu un bombardier nuclear B-52H „Stratofortress” care s-a apropiat la 50 de km de granița cu Rusia

Un bombardier B-52H „Stratofortress” însoțit de avioane de luptă în timpul unor exerciții (imagine ilustrativă), FOTO: Sra Karrla Parra/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia Images

Un bombardier strategic american B-52H „Stratofortress” a exersat în timpul unui zbor de antrenament deasupra Finlandei lovituri asupra unor ținte aflate pe poligonul finlandez Sotinpuro, situat în apropierea graniței cu Rusia, și a intrat apoi în spațiul aerian al Estoniei, apropiindu-se de frontiera rusă la o distanță de aproximativ 50 de kilometri, relatează The Moscow Times.

În Finlanda, avionul american a fost escortat de avioane de vânătoare finlandeze F/A-18 Hornet, iar în Estonia de aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale Britanice. Deasupra Estoniei, în timpul misiunii de antrenament a B-52H s-a aflat și un avion radar de avertizare timpurie și control al NATO, E-3A Sentry.

Anterior, Comandamentul Forțelor Aeriene ale SUA în Europa a anunțat că la baza aeriană Morón din Spania a sosit un grup de bombardiere strategice B-52H „pentru a desfășura exerciții multinaționale împreună cu Finlanda, Lituania, Suedia și alți aliați și parteneri”.

Forțele Aeriene Finlandeze au publicat o fotografie cu avionul B-52 escortat de aeronavele proprii în timpul misiunii de joi. În total, trei bombardiere au fost desfășurate în Spania de la baza aeriană Barksdale, situată în statul Louisiana.

Bomber Task Force in Finland 🇫🇮🇺🇸



🇫🇮 F/A-18 Hornet fighter jets escorted 🇺🇸 B-52 Stratofortress bomber as the B-52 conducted simulated weapons drops on targets designated by Finnish JTACs in the Sotinpuro firing range on 12 November 2025.#ilmavoimat #BomberTaskForce pic.twitter.com/s2Bwaadkzx — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) November 12, 2025

Avionul folosit în misiunea din apropierea Rusiei e o armă redutabilă din perioada Războiului Rece

B-52 „Stratofortress” este un bombardier strategic american cu reacție, subsonic, cu rază lungă de acțiune. Aeronava este operată de Forțele Aeriene ale Statelor Unite din anul 1955 și poate transporta până la 32.000 kg de armament. Cu o rază de acțiune de aproximativ 14.200 km fără realimentare în aer, el a fost construit de SUA în timpul Războiului Rece pentru a transporta arme nucleare la țintă.

Comandamentul american a precizat că avioanele B-52H vor efectua o serie de zboruri de antrenament care simulează acțiuni în condiții de „nivel ridicat de amenințare”.

Totodată, s-a adăugat că desfășurarea forțelor și mijloacelor în cadrul exercițiilor multinaționale permite echipajelor bombardierelor strategice americane să își perfecționeze tacticile de reacție rapidă și să mențină un potențial de descurajare credibil de-a lungul flancului estic al NATO și în Extremul Nord.

La sfârșitul lunii septembrie, SUA, în cadrul consolidării forțelor NATO în Marea Baltică, au dislocat în apropierea granițelor Rusiei avioane de recunoaștere capabile să detecteze și să distrugă submarine, precum și să participe la operațiuni împotriva navelor.

Avertisment al SUA pentru Rusia

Misiunea de joi a avut loc la o zi după ce secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a criticat incursiunile Rusiei în Europa de Est și a avertizat că Washingtonul are un angajament ferm față de NATO și față de apărarea partenerilor, în cazul în care aceștia ar fi atacați.

SUA cred că incursiunile dronelor și avioanelor rusești în spațiul aerian al statelor NATO creează un nivel ridicat de tensiune, care ar putea declanșa ceva mai amplu.

Avertismentul a fost lansat de șeful diplomației americane la o reuniune G7 în Canada, miercuri, în semn de răspuns la o întrebare a ziariștilor privind „incursiunile rusești tot mai frecvente în țările din Europa de Est”.

„Nu suntem de acord cu ele. Adică, nu ne plac”, a spus Rubio.

Secretarul de stat a adăugat că SUA sunt gata să își susțină aliații. „Avem un angajament ferm față de NATO și față de apărarea partenerilor noștri în cazul în care aceștia ar fi atacați”, a spus el.

De asemenea, Rubio a avertizat că aceste incursiuni ar putea provoca „ceva mai amplu”.

„Considerăm că orice… aceste provocări provin din Rusia. Considerăm că sunt contraproductive și, evident, creează un nivel ridicat de tensiune care ar putea declanșa ceva mai amplu, ceea ce ar fi o veste proastă pentru ei și, de fapt, o veste proastă pentru toată lumea”, a spus oficialul american.