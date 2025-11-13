Avertismentul SUA către Moscova, după „provocările” Rusiei în țările din Europa de Est, inclusiv România: „Ar fi o veste proastă pentru ei și, de fapt, pentru toată lumea”

Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio a criticat miercuri incursiunile Rusiei în Europa de Est și a avertizat că Washingtonul are un angajament ferm față de NATO și față de apărarea partenerilor, în cazul în care aceștia ar fi atacați, potrivit unei transcrieri oficiale a declarațiilor.

SUA cred că incursiunile dronelor și avioanelor rusești în spațiul aerian al statelor NATO creează un nivel ridicat de tensiune, care ar putea declanșa ceva mai amplu.

Avertismentul a fost lansat de șeful diplomației americane la o reuniune G7 în Canada, miercuri, în semn de răspuns la o întrebare a ziariștilor privind „incursiunile rusești tot mai frecvente în țările din Europa de Est”.

„Nu suntem de acord cu ele. Adică, nu ne plac”, a spus Rubio.

Secretarul de stat a adăugat că SUA sunt gata să își susțină aliații. „Avem un angajament ferm față de NATO și față de apărarea partenerilor noștri în cazul în care aceștia ar fi atacați”, a spus el.

De asemenea, Rubio a avertizat că aceste incursiuni ar putea provoca „ceva mai amplu”.

„Considerăm că orice… aceste provocări provin din Rusia. Considerăm că sunt contraproductive și, evident, creează un nivel ridicat de tensiune care ar putea declanșa ceva mai amplu, ceea ce ar fi o veste proastă pentru ei și, de fapt, o veste proastă pentru toată lumea”, a spus oficialul american.

Incidente provocate de Rusia

O serie de incidente provocate de Rusia au avut loc în ultimele luni în Europa.

În octombrie, Lituania a anunțat că două avioane rusești i-au încălcat spațiul aerian.

Trei avioane militare rusești au încălcat și spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute pe 19 septembrie. NATO a trimis avioane de vânătoare și le-a escortat în afara spațiului aerian.

Rusia a negat că avioanele sale au intrat în Estonia, afirmând că Tallinn nu are dovezi care să susțină această afirmație și că încearcă să intensifice tensiunile dintre Est și Vest.

Cu nouă zile înainte, mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez. Avioanele NATO au doborât unele dintre ele, fiind prima dată când un membru al alianței a tras asupra unor ținte rusești de la începutul războiului din Ucraina.

Drone rusești au încălcat și spațiul aerian al României, inclusiv în septembrie, când piloții avioanelor F-16 au decis să nu doboare drona pe care o aveau în vizor.

În septembrie, NATO a anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”, ce presupune dislocarea în flancul estic de trupe suplimentare din Franța, Germania, Marea Britanie și Danemarca, care să asigure un răspuns rapid la eventuale noi încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei.

Redimensionarea trupelor din România

Declarația lui Rubio a venit după recentul anunț privind redimensionarea trupelor SUA din România.

MApN a anunțat pe 29 octombrie că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa. Potrivit MApN, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România.

„Nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci de sistarea rotirii unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO: Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România. Vor rămâne în continuare aproximativ 1.000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o continuare a angajamentului SUA pentru securitatea regională. Capacitățile strategice rămân neschimbate în România”, declara ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă.

Șefii comisiilor de apărare din Senatul american, Roger Wicker, și din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, ambii republicani, au semnat o declarație comună, pe 29 octombrie, în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind retragerea din România a brigăzii rotaționale, retragere despre care spun că este necoordonată și în contradicție cu strategia președintelui Trump.

Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a minimalizat importanța deciziei.

„Facem unele schimbări. Este același număr total de militari, dar îi rotim. Mie îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav”, a spus Donald Trump. „Relația cu România este foarte bună”, a mai spus președintele SUA.

La rândul său, Pete Hegseth a spus că decizia privind trupele americane a fost luată de Pentagon în coordonare cu Casa Albă. „Vor rămâne trupe americane în România, dar vor fi schimbări în ce privește modul în care se face rotația lor”, adăugând că NATO și aliații au fost notificați dinainte.