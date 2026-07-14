SUA au returnat deja taxe vamale în valoare de zeci de miliarde de dolari, după decizia Curții Supreme

Guvernul Statelor Unite a rambursat deja zeci de miliarde de dolari reprezentând taxe vamale pe care le încasase înainte ca acestea să fie declarate ilegale de către Curtea Supremă de la Washington, arată datele bugetare publicate luni și citate de The Guardian.

Taxele vamale aplicate la import au reprezentat o componentă-cheie a planului economic al lui Donald Trump de când acesta a revenit la Casa Albă anul trecut.

Însă Curtea Supremă a anulat în februarie o mare parte din taxele vamale suplimentare impuse de Trump în baza unor legi pentru situații excepționale. Judecătorii constituționali americani au concluzionat că aceste legi nu au fost menite să fie folosite în acest scop.

Potrivit noilor date bugetare, SUA au rambursat până acum, în actualul exercițiu fiscal care a început în octombrie 2025, 81 de miliarde de dolari (aproximativ 69 de miliarde de euro) sub formă de restituiri ale taxelor vamale, față de 5 miliarde de dolari (aproximativ 4,3 miliarde de euro) în aceeași perioadă a anului trecut.

Un oficial al Departamentului Trezoreriei a declarat că această creștere spectaculoasă se datorează aproape în întregime deciziei Curții Supreme, cele mai multe rambursări fiind efectuate în lunile mai și iunie.

Taxele vamale nu au redus deficitul bugetar al SUA

Trump prezentase taxele vamale drept o soluție universală pentru economie, susținând că acestea vor readuce fabricile în SUA, vor permite încheierea unor acorduri comerciale mai avantajoase și vor reduce deficitul bugetului federal.

Însă deficitul, care se diminuase ușor anul trecut datorită veniturilor generate de taxele vamale, a început din nou să crească. Acesta a ajuns la 1.367 de miliarde de dolari (aproximativ 1.170 de miliarde de euro) în primele nouă luni ale exercițiului fiscal, în creștere cu 2%.

Statele Unite au cheltuit peste 1.000 de miliarde de dolari (aproximativ 857 de miliarde de euro) doar pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice, în creștere cu 14%, iar cheltuielile militare au urcat cu 5% din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

SUA sunt așteptate să anunțe noi taxe vamale

Actuala taxă vamală globală temporară de 10% impusă de administrația Trump imediat după decizia din februarie a Curții Supreme urmează să expire la 24 iulie. Însă Casa Albă pregătește noi taxe, invocând drept pretext aplicarea insuficientă a legislației împotriva muncii forțate și existența unui exces de capacitate industrială în alte țări.

Noile niveluri ale taxelor vamale sunt estimate să se situeze între 10% și 12,5%. De asemenea, Statele Unite au amenințat că vor impune noi taxe vamale de 25% asupra importurilor din Brazilia.

Luna trecută, Trump a amenințat și cu introducerea unei taxe vamale de 100% asupra țărilor europene care aplică un impozit digital marilor companii americane din sectorul tehnologiei.